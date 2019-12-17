2019-12-17T18:32:14+03:00
Общество

Встречать Новый год в Липецке начнут с фестиваля на площади Петра Великого

Череда праздничных мероприятий начнется с «Петровских забав»
Лия МУРАДЬЯН
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Фестиваль начнется 21 декабряФестиваль начнется 21 декабряФото: Лия МУРАДЬЯН
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Уже совсем скоро в Липецке начнутся праздничные мероприятия по случаю Нового года. Последние приготовления обсудили в мэрии. Сезон новогодних праздников начнется с фестиваля «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки. В этом году он начнется на площади Петра Великого в субботу, 21 декабря, в 14.00 с волшебной сказки для детей. В целом фестиваль пройдет в стиле новогоднего маскарада.

Затем гостей ждет парад карнавальных костюмов, в котором могут принять участие все желающие. Подавать заявки не нужно – достаточно надеть костюм и прихватить новогоднее настроение. Участники шествия соберутся в 14.30 у сцены на площади, парад начнется в 15.00.

Кроме этого на фестивале будет работать ярмарка, интерактивные площадки с новогодними конкурсами, а на сцене – тематическая шоу-программа. Рядом организуют фудкорты с горячими напитками и выпечкой, по территории расставят зоны для фотосессий. Финалом праздника станет стилизованный фейерверк.

На время фестиваля площадь Петра Великого перекроют и огородят забором, пройти можно будет только через 4 рамки металлодетектора, которые поставят по углам площади. На самой площади и прилегающей территории будет дежурить полиция, добровольцы и сотрудники экстренных служб.

Кстати, в этот день синоптики обещают солнечную и безветренную погоду. Отсутствие снега не испортит настроение горожанам и на праздник ждут больше 1000 гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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