2019-12-18T10:25:44+03:00
Происшествия

В Липецке пациентка выпала из «Скорой» на трассу. Медики заметили это только у больницы

Пенсионерку с подозрением на инсульт и тяжелыми переломами нашли на дороге сотрудники ДПС
Лия МУРАДЬЯН
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке возбудили уголовное дело по вопиющему случаю издевательства над пациентом. Инцидент произошел 1 апреля этого года. В тот день сотрудники ДПС нашли на лежащую на трассе пожилую женщину, которая, как оказалась, выпала из машины «скорой помощи», но медиков рядом уже не было.

Все началось с того, что днем бригада «скорой» Задонской районной больницы приехала на вызов и забрала пациентку с подозрение на инсульт. В районной больнице состояние женщины ухудшилось и ее решили везти в областную. В случае инсульта важна каждая минута, но вместо того, чтобы мчать в областной центр, фельдшер и водитель повезли пациентку обратно домой, чтобы она взяла страховой полис, только после этого поехали в областную клиническую больницу.

В областной больнице, после проверки диагноза, врачи решили, что женщину нужно везти обратно в район. Фельдшер бросила пациентку одну в салоне, а сама села в отделенную перегородкой кабину к водителю. По дороге пенсионерке стало хуже, она просила о помощи, но фельдшер в грубой форме сказала, чтобы та успокоилась.

Женщина встала с сиденья и облокотилась на створку двери. Дверь должна была быть закрыта на защелку-фиксатор, но кто-то забыл это сделать. Дверь «скорой» открылась и женщина выпала на дорогу. Там, на 29 километре трассы Липецк – Хлевное, ее и нашли автоинспекторы. У пенсионерки были тяжелые переломы бедра и челюсти. Медики благополучно доехали до районной больницы и только там заметили отсутствие пациента в салоне.

«Скорая» развернулась и поехала искать пенсионерку по трассе, женщину нашли в тот момент, когда ей оказывали помощь сотрудники полиции. Пенсионерка написала заявление, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по требованию прокурора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК – причинение тяжкого вреда по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Прокуратура будет следить за расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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