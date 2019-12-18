2019-12-18T13:19:46+03:00
Общество

В Липецке жители "Университетского" борются за парковку и школу с детсадом

Обращения липчан рассмотрели депутаты горсовета
Юлия КЛЮЕВА
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Обращения липчан рассмотрели депутаты горсоветаОбращения липчан рассмотрели депутаты горсоветаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 17 декабря, в Липецком горсовете состоялась комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. В ходе заседания парламентарии рассмотрели 2 обращения от липчан, касающиеся уплотнительной застройки.

Депутат Николай Быковских озвучил жалобу жителей "Университетского". Горожане переживают, что на участке, зарезервированного под многоуровневую парковку, появится многоэтажка. Это место обещали строителям за достройку дома обманутых дольщиков на улице Агрономическая. На публичных слушаниях липчане выступили против данного Проекта - было собрано 1 342 подписи жителей. Горожане напомнили, что в районе необходимы детсад, школа и поликлиника. Но никак не очередная высотка.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Проект отправили на доработку. Но и в обновленном документе не предусмотрели места для парковок. В прокуратуру или суд люди идти боятся. Ведь если Проект полностью отклонят, то вместе со школой на 800 мест и детсадами на 350 мест. Участки под эти объекты уже определены и находятся в федеральной собственности.

По словам и.о. главного архитектора Липецка Дианы Полуэктовой, в настоящее время документ корректируют. Все мнения и пожелания жителей "Университетского" учитываются. Кстати, участки под школу и детсад должны передать региону к концу следующего года. В 2021-2022 годах планируется начать строительство.

Второе обращение - по вопросу застройки территории Дикого. В проекте указано, что из 180 домов в районе специалисты выявили 151 непригодного для проживания дома. Однако, в ходе публичных слушаний никто не предоставил решения городской администрации о признании этих домов ветхими. Местные жители не считают свои жилища таковыми и не собираются уезжать. Липчане выступают против утверждения планировки и проекта межевания Дикого. Но после доработки проекта мэрия вновь готова выйти с ним на публичные слушания.

Депутат Сергей Коваль спросил, для чего нужны еще одни слушания. Ведь жители против многоэтажной застройки района. На это Диана Полуэктова ответила, что разрабатывается проект освоения Дикого с меньшими границами. То есть инвестор готов выкупить 56 домов, хозяева которых согласились на сделку. Речь идет об участке, где люди живут в "землянках".

Парламентарий попросил изменить схему зонирования этой территории, чтобы строить дома на участке можно было не выше 4 этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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