В Липецке открыли Единую диспетчерскую службу

В минувший четверг, 19 декабря, в Липецке официально открылась Единая диспетчерская служба. В тестовом режиме она работала в регионе с февраля 2019 года. В диспетчерскую жители города и области могут сообщить о проблемах в сфере ЖКХ, об аварийных ситуациях, по вопросам капитального ремонта, вывоза мусора, благоустройства и дорожного хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на звонки отвечают 9 операторов, каждый из которых принимает до 150 телефонных обращений за смену. Их задача - переадресовать проблему по назначению - в управляющую компанию или аварийную службу. На это отводится 6 минут.

Как работают специалисты, проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, есть управляшки с большим количеством неотработанных заявок. Таких будут лишать лицензии.

За 10 месяцев операторы службы приняли почти 70 тыс. звонков. Около 66 тыс. из них - от жителей Липецка. Оформлено 25 тыс. заявок, решено более 2 тыс. проблем. Телефон единой диспетчерской службы - 8-800-450-48-48. Звонки принимаются круглосуточно.