В Липецке открыли Единую диспетчерскую службу
В минувший четверг, 19 декабря, в Липецке официально открылась Единая диспетчерская служба. В тестовом режиме она работала в регионе с февраля 2019 года. В диспетчерскую жители города и области могут сообщить о проблемах в сфере ЖКХ, об аварийных ситуациях, по вопросам капитального ремонта, вывоза мусора, благоустройства и дорожного хозяйства.
Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на звонки отвечают 9 операторов, каждый из которых принимает до 150 телефонных обращений за смену. Их задача - переадресовать проблему по назначению - в управляющую компанию или аварийную службу. На это отводится 6 минут.
Как работают специалисты, проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, есть управляшки с большим количеством неотработанных заявок. Таких будут лишать лицензии.
За 10 месяцев операторы службы приняли почти 70 тыс. звонков. Около 66 тыс. из них - от жителей Липецка. Оформлено 25 тыс. заявок, решено более 2 тыс. проблем. Телефон единой диспетчерской службы - 8-800-450-48-48. Звонки принимаются круглосуточно.
В Липецке открыли Единую диспетчерскую службу.К системе ЕДС подключены 82 управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, департаменты ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства, региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов, фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Всего за 10 месяцев работы специалисты приняли почти 70 тысяч звонков, из них 66 тысяч от жителей областного центра. Было оформлено 25 тысяч заявок и решено более 22 тысяч проблем. Информационная система ЕДС интегрирована с порталом Развиваем Липецкую область вместе! . Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8-800-450-48-48.
ИСТОЧНИК KP.RU