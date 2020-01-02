С 2020 года крупному гипермаркету Липецка запретили продавать алкоголь

С нового года крупному гипермаркету в Липецке, Грязях и Ельце запретили торговать алкоголем. Решение об аннулировани лицензии приняла федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в отношении общества, которое занималось реализацией спиртного. Причина тому - продажа алкоголя по цене ниже установленной Приказом Минфина России. Данный факт установили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики по Липецкой области.

Общество привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования. Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного)". Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка и ценовой политики, данного нарушения достаточно, чтобы аннулировать лицензию на продажу алкоголя.

Так, с 1 января 2020 года липчане не смогут купить спиртные напитки в гипермаркете областного центра, что находится на проспекте 60 лет СССР, в Ельце на Московском шоссе, а также в Грязях на улице 30 лет Победы.