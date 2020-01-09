2020-01-09T12:55:53+03:00
Общество

В Липецке в 2019 году снизились цены на аренду квартир

Хотя в большинстве городов России стоимость выросла
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в 2019 году снизились цены на аренду квартирВ Липецке в 2019 году снизились цены на аренду квартирФото: Юлия КЛЮЕВА
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В 2019 году аренда квартир в России подорожала в среднем на 5-7%. Об этом сообщили эксперты портала "https://www.mirkvartir.ruМир квартир", которые провели исследование по 70 городам страны.

Так, в прошлом году в 65 городах аренда однокомнатных квартир подорожала на 6,7%. В этот список попал и Воронеж. В Липецке, напротив, однушки подешевели на 3,2%. Стоимость аренды в месяц составила 10 332 рубля. Аналогичная ситуация произошла в Сочи, Пензе, Саратове, Симферополе.

"Двушки" подорожали на 7% по стране. Но в некоторых городах цены, наоборот, упали на 1-9%. Снижение ставок затронуло Липецк, Сочи, Брянск, Симферополь, Севастополь, Нижний Новгород, Саратов, Уфу, Пензу, Нижний Тагил. В Липецке стоимость аренды двухкомнатной квартиры снизилась на 8,4% и составила 14 113 рублей в месяц.

Аренда трехкомнатных квартир по России взлетела на 4,8%. Но Липецк и тут оказался в списке городов, где цены упали. Правда, незначительно. По данным экспертов, стоимость аренды "трешек" в областном центре снизилась на 0,9% и составила 20 778 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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