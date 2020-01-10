2020-01-10T17:49:17+03:00
Общество

Если повезет, липчане увидят первое лунное затмение в этом году

Край луны потемнеет в небе над Липецком
Юлия КЛЮЕВА
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Если повезет, липчане увидят первое лунное затмение в этом годуЕсли повезет, липчане увидят первое лунное затмение в этом годуФото: Архив "КП"
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Этой ночью, 10 января, произойдет первое лунное затмение в 2020 году. По словам астрономов, его можно будет увидеть на всей территории России, в том числе и Липецке. Так что у липчан есть шанс увидеть самое глубокое затмение, которое достигнет показателя в 0,92 лунного диаметра. То есть, как уточнили в сообществе "AstroAlert. Наблюдательная астрономия", для землян на Луне Солнце скроется не полностью, а будет лишь частично закрыто Землей.

Продолжительность этого лунного затмения - 4 часа и 4 минуты. Оно начнется 10 января в 20.08, а закончится 11 числа в 00.12. Максимальная фаза затмения наступит в 22.11. В это время потемнение края лунного диска будет заметно невооруженным глазом.

Кстати, если погода в Липецке не позволит увидеть это фантастическое зрелище, посмотреть на затмение можно будет здесь. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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