В Липецкой области зарплаты работников торговли увеличились на 2200 рублей

Специалисты областного управления потребительского рынка и ценовой политики составили рейтинг районов Липецкой области по среднемесячной зарплате работников в оптовой и розничной торговле за 2019 год. Его возглавил Чаплыгинский район. Там среднемесячная зарплата работников за январь-октябрь 2019 года составила 38 497 руб. В сравнении с 2018 годом показатель вырос на 7,2%.

На втором месте оказался Лебедянский район – 37 608 руб. В 2018 году он занимал в рейтинге первое место. Но в минувшем году зарплаты упали на 4,6%. Липецкий район занял 3 строчку в рейтинге со средней зарплатой 35 950 руб. Относительно предыдущего года, здесь зарплаты выросли на 7,7%. С 4 по 15 место занимают Добринский, Хлевенский, Краснинский, Грязинский, Задонский, Тербунский, Лев-Толстовский, Усманский, Добровский, Измалковский, Воловский и Данковский районы соответственно. Там зарплаты у работников торговли варьируются от 23 539 до 31 899 руб.

В последней тройке оказались Елецкий, Долгоруковский и Становлянский районы с зарплатами в 23 461, 23 185 и 19 881 руб. соответственно. Хотя в Елецком районе по сравнению с 2018 годом зарплаты с этой отрасли выросли на 20,4%. В Долгоруковском районе – на 11,4%. А в Становлянском районе – на 18,1%.

В пресс-службе управления сообщили, что с хозяйствующими субъектами проводится работа, направленная на легализацию скрытых форм оплаты труда. Проще говоря, специалисты следят за тем, чтобы на предприятиях получали «белые» зарплаты.

По данным управления, работа дает положительные результаты. Например, за 10 месяцев прошлого года зарплата работников в оптовой и розничной торговле увеличилась на 2 200 рублей по сравнению с 2018 годом и составила 26 837 руб. А среднемесячная зарплата в 7 районах региона оказалась выше среднеотраслевого уровня – от 28 542 до 38 497 руб. Речь идет о Липецком, Грязинском, Добринском, Краснинском, Лебедянском, Хлевенском и Чаплыгинском районах.