2020-01-13T15:42:23+03:00
Общество

Врачей закрывающейся станции переливания крови под Липецком возмутили предложенные вакансии

Врачам дали на выбор как медицинские специальности, так и рабочие: тракторист, электрик, слесарь [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Врачей закрывающейся станции переливания крови под Липецком возмутили предложенные вакансииВрачей закрывающейся станции переливания крови под Липецком возмутили предложенные вакансииФото: Архив "КП"
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Шумиха вокруг закрытия станции переливания крови в Ельце продолжается. Врачи борются за сохранение медучреждения. В этот понедельник, 13 января, в соцсетях появилось видео, на котором коллектив станции высказывает свое мнение о сложившейся ситуации.

Врачи против закрытия станции переливания крови под Липецком.

- Нужно спасать не только коллектив, но и больных, которые есть в городе, в районе, - говорит один из медиков. - Мы все против закрытия станции. Это вредительство. Нельзя людей оставлять без крови, потому что иногда счет идет на секунды. Нет гарантии, что человек сможет дождаться крови. А здесь все рядом.

Очередной шквал недовольства возник, когда врачи станции получили уведомление о возможном переводе на новые должности. Документ опубликовали в группе профсоюза «Альянс врачей». Список свободных ставок довольно обширен. Так, руководителю Елецкого филиала, медику с 39-летним стажем Владимиру Шишкину предложили работать врачом с окладом 12 тыс. рублей. Также он может стать лаборантом, бухгалтером, подсобным рабочим, слесарем, водителем и даже трактористом.

- Вакансии врачам предлагают в Липецке – в 75 км от Ельца, - сообщают в профсоюзе медицинских работников. – Ни о каком довозе, компенсациях или чем-то еще речи не идет.

Согласно документу, если в отведенный срок работник не перейдет на предложенные должности, то 28 февраля с ним расторгнут трудовой договор по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ "Сокращение численности или штаба работников организации".

Эту информацию опровергли в пресс-службе областной администрации. Там напомнили, что в соответствии с законодательством работодатель обязан предложить все вакантные должности работнику. В данном случае, в Липецкой областной станции переливания крови.

- Неоднократно озвучивалось, что работникам по завершении процедуры прекращения деятельности Елецкого филиала будет оказано содействие в трудоустройстве в Ельце, - уточнили в пресс-службе администрации Липецкой области. - В Ельце на базе первой больницы создается отделение сдачи крови. Там же создается круглосуточная служба экспедиции крови. Сдавать кровь ельчане смогут в прежних объемах в родном городе.

Скриншот группа Вконтакте "Альянс врачей" Фото: Скриншот сайта

Скриншот группа Вконтакте "Альянс врачей"Фото: Скриншот сайта

Скриншот группа Вконтакте "Альянс врачей" Фото: Скриншот сайта

Скриншот группа Вконтакте "Альянс врачей"Фото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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