2020-01-13T16:43:56+03:00
Общество

В Липецке на Крещение откроются 2 официальных купели

Окунуться в прорубь липчане смогут в районе Центрального пляжа и на пруду 3-его участка на ЛТЗ
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на Крещение откроется 2 официальных купелиВ Липецке на Крещение откроется 2 официальных купелиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке готовятся к празднованию Крещения. Вопросы, связанные с этим, обсудили на совещании под председательством первого заместителя главы города Михаила Щербакова. В нем приняли участие руководители профильных служб, а также представители МЧС и УВД.

По данным пресс-службы мэрии, в ночь с 18 на 19 января областном центре организуют 2 официальных места для крещенских купаний - в районе Центрального пляжа и на пруду 3-его участка. Там оборудуют купель.

На Центральном пляже установят ограждение. Световая башня будет освещать прорубь. А для обогрева и переодевания развернут палатки. Любителей ледяной воды также будут поить горячим чаем. Подход и подъезд к пляжу расчистят коммунальные службы. За порядком будут следить наряды полиции У главной Крещенской купели города может собраться около 2 тыс. человек. На пруду 3-его участка будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Кстати, сотрудники управления Роспотребнадзора возьмут пробы воды в местах массовых купаний.

Липчан, самостоятельно организующих купели, призывают быть осторожными и не рисковать своим здоровьем. Чтобы не случилось непредвиденного, правоохранители будут патрулировать водоемы. Но все же горожан просят воздержаться от подобных затей.

Также на Крещение сотрудники полиции будут дежурить в храмах города. А за безопасностью на дорогах следить автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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