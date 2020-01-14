Из-за африканской чумы свиней в лесах региона будут отстреливать кабанов

В 2019 году ОГБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатория" провела 34 812 исследований материала от домашних и диких свиней на вирус африканской чумы. Как сообщили в прессс-лужбе учреждения, ветеринарная служба усилила мероприятия, чтобы не допустить занос и распространение вируса АЧС на территории региона.

Специалисты следят за перевозкой животных и продукции животноводства. Ветеринары ставят бирки на сельскохозяйственных животных - им присваивается индивидуальный номер, данные вносятся в базу, в том числе, какие исследования и обработки были проведены. Перемещать разрешено лишь забиркованных животных.

Кроме того, в Липецкой области на границах с неблагополучными районами планируют снизить численность дикого кабана в охотничьих угодьях. Данные мероприятия проведет региональное управление ветеринарии совместно с областным управлением по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Чтобы не занести АЧС на территорию подворий, липчан просят соблюдать несколько правил. Так, держать свиней следует в закрытых помещениях. Не стоит выгуливать свиней в населенных пунктах, а особенно в лесах. Запрещено завозить свиней без согласования с Госветслужбой. Лучше не давать им необезвреженные корма животного происхождения, в частности, боенские отходы. О заболеваниях свиней нужно сразу сообщать в государственные ветеринарные учреждения. Не забывать проводить обязательные профилактические мероприятия, согласно плану.

Напомним, что в последний раз АЧС в регионе зарегистрировали в сентябре 2018 года в Воловском районе. А в России с 2007 по 2019 год зарегистрировано 1 527 вспышек этого заболевания. Среди домашних свиней - 912 случаев, диких кабанов - 615. В прошлом году в стране - 141 вспышка. Среди домашних свиней - 79 случаев, диких кабанов - 62.