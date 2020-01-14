Липчанам с долгами по оплате ЖКУ приостановят льготы

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг предоставят только добросовестным плательщикам. Об этом сообщили в Центре социальной защиты населения Липецка.

С 2 марта этого года в силу вступает новый порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилья и коммуналки. Согласно Жилищному кодексу РФ и изменениям в Постановлении администрации Липецкой области, льготы предоставят лишь тем гражданам, у которых не будет задолженности по оплате ЖКУ. Об этом можно подробнее почитать в Постановлении от 5.10.2009 № 344 "Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Липецкой области в денежной форме", а также в п.3 ст.160 ЖК РФ.

Так, льготные выплаты автоматически приостановят, если у гражданина имеется задолженность свыше 2 месяцев. При этом поставщики должны ежемесячно информировать должника об этом. Как только липчанин погасит задолженность или заключит соглашение с ресурсоснабжающими организациями по реструктуризации долго и начнет его выполнять, льготы поступят в полном объеме. Причем и за те месяцы, когда он не платил.

За подробной информацией липчане могут обратиться в ОБУ "ЦСЗН по Липецку" по телефонам: 27-52-47 - Правобережный отдел, 34-50-51, 34-05-73 - Советский отдел, 25-71-10, 25-71-14 - Октябрьский отдел, 43-19-75 - Левобережный отдел.