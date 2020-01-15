2020-01-15T14:10:55+03:00
Общество

«Стальное дерево» поможет уберечь молодежь от наркозависимости

В Липецке начинает работу молодежная онлайн-школа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Она поможет предупредить развитие наркозависимости у старшеклассников и студентов. Это - очередной проект грантовой программы «Стальное дерево», которую уже третий год реализует Новолипецкий комбинат при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

В 2019 году одним из победителей конкурсного отбора стал проект «Здоровая молодежь – будущее России», который разработал врач областного наркологического диспансера Валерий Вантей. Он предложил создать доступную с любого смартфона обучающую онлайн-платформу с оригинальным видеоконтентом об опасности употребления наркотиков и алкоголя.

На средства гранта был разработан сам сервис и закуплено оборудование для видеостудии. Теперь медики наркологического диспансера смогут самостоятельно создавать обучающие видеоролики, в которых будут рассказывать об опасности различных психоактивных веществ, о природе зависимостей, о ВИЧ-инфекции, об угрозах здоровью и жизни. В ближайших планах – создать образовательный контент для разных возрастных групп, а также страницы фото-видеоблогов в социальных сетях.

«Проект «Стального дерева» помогает нам уберечь от наркозависимости самую уязвимую часть общества – молодежь. В феврале в онлайн-школе уже начнутся первые занятия. Первых учеников, которые успешно пройдут финальное тестирование, ждут ценные призы. Врачи-наркологи призывают липецкий бизнес поддержать онлайн-школу, чтобы привлечь как можно больше студентов и старшеклассников», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

.

.

Чтобы стать участником онлайн-школы, нужно зайти на ее официальный сайт, посмотреть видеоинструкцию и зарегистрироваться. После усвоения курса ученик онлайн-школы проходит тестирование. Высокий итоговый балл даст право на именной сертификат, по которому партнеры проекта предоставят победителям бонусы и скидки на посещение фитнес-залов, спортивных секций, бассейнов, на обучение в автошколе.

Проект «Здоровая молодежь – будущее России» – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые завершают в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели фонд направил около 3 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
В Липецкой области обустроили 25 купелей на Крещение
В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветра
В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова
Липецких следователей поздравили с праздником
Липчанина оштрафовали за картинку с флагом террористической организации в ВК
В Липецке аферистка выставляла на продажу чужую квартиру и брала задаток
Телефоны, наркотики и алкоголь пытались пронести и перебросить в колонию в Липецке
В Липецке мужчина ограбил магазин ради коробок с конфетами
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
Игорь Артамонов передал подарок от Президента РФ юному дзюдоисту
В Липецке более чем на сутки отключат питьевую воду
Мошенники и воры снимают деньги с банковских карт липчан
В Липецке женщина на «Тойоте», уходя от удара, сбила пешехода и влетела в отбойник
В Липецке снова потеплеет до +3 градусов
Жители Липецка матерятся чаще всех в Черноземье
Липецкие спасатели просят коммунальщиков убрать снег и сосульки с крыш
Из-за ремонта на тепловой подстанции в Липецке отключат горячую воду
Жители двора в Липецке оплатили автовышку для застрявшего на дереве кота
В Липецке корни деревьев проросли в теплотрассу – жители Сокола останутся без отопления
Надзирателя в Липецке уличили во взятке и поставке смартфонов в колонию
В Липецке 18-летний студент убил прохожего за нелестный отзыв о внешнем виде
В Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала воровок
Липецкая область примет участие в выставке «Зеленая неделя-2020»