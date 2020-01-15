«Стальное дерево» поможет уберечь молодежь от наркозависимости

Она поможет предупредить развитие наркозависимости у старшеклассников и студентов. Это - очередной проект грантовой программы «Стальное дерево», которую уже третий год реализует Новолипецкий комбинат при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

В 2019 году одним из победителей конкурсного отбора стал проект «Здоровая молодежь – будущее России», который разработал врач областного наркологического диспансера Валерий Вантей. Он предложил создать доступную с любого смартфона обучающую онлайн-платформу с оригинальным видеоконтентом об опасности употребления наркотиков и алкоголя.

На средства гранта был разработан сам сервис и закуплено оборудование для видеостудии. Теперь медики наркологического диспансера смогут самостоятельно создавать обучающие видеоролики, в которых будут рассказывать об опасности различных психоактивных веществ, о природе зависимостей, о ВИЧ-инфекции, об угрозах здоровью и жизни. В ближайших планах – создать образовательный контент для разных возрастных групп, а также страницы фото-видеоблогов в социальных сетях.

«Проект «Стального дерева» помогает нам уберечь от наркозависимости самую уязвимую часть общества – молодежь. В феврале в онлайн-школе уже начнутся первые занятия. Первых учеников, которые успешно пройдут финальное тестирование, ждут ценные призы. Врачи-наркологи призывают липецкий бизнес поддержать онлайн-школу, чтобы привлечь как можно больше студентов и старшеклассников», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

.

Чтобы стать участником онлайн-школы, нужно зайти на ее официальный сайт, посмотреть видеоинструкцию и зарегистрироваться. После усвоения курса ученик онлайн-школы проходит тестирование. Высокий итоговый балл даст право на именной сертификат, по которому партнеры проекта предоставят победителям бонусы и скидки на посещение фитнес-залов, спортивных секций, бассейнов, на обучение в автошколе.

Проект «Здоровая молодежь – будущее России» – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые завершают в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели фонд направил около 3 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.