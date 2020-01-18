2020-01-18T12:55:22+03:00
Общество

В Липецке ждут десантников, участвующих в лыжном переходе на 600 км

Липчане увидят выступления лучших бойцов ВДВ
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ждут десантников, участвующих в лыжном переходе на 600 кмВ Липецке ждут десантников, участвующих в лыжном переходе на 600 кмФото: Архив "КП"
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В конце месяца в Липецк прибудет одна из 9 команд от частей и соединений ВДВ, участвующих в лыжном переходе. 28 января областной центр примет делегацию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала В.Ф. Маргелова. Если погода будет снежной, они войдут в город на лыжах. По данным пресс-службы мэрии, команда курсантов начнет поход в Воронеже. Всего им предстоит пройти 640 км - на лыжах и марш-броском. Во всех городах, которые они посетят, проведут патриотические мероприятия.

В этом году лыжный переход посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ России. Маршруты забега охватят города-герои. Это Тула, Новороссийск, Смоленск и Волгоград. Также десантники пройдут через 19 городов Воинской Славы, в числе которых есть и Елец.

В Липецке программа визита стартует в 10 часов утра. Участники перехода и липчане соберутся у бюста генерала В.Ф. Маргелова на Сырском Руднике. Они возложат цветы к монументу, а далее отправятся на площадь Героев. Там они вместе с руководителями города, липецкими десантниками, а также воспитанниками кадетских школ почтут память защитников Отечества. В полдень перед Дворцом культуры организуют показательные выступления, в которых примут участие гости города. Затем в зале учреждения покажут тематический фильм. В завершении программы перед зрителями выступит группа "Крылатая пехота".

ИСТОЧНИК KP.RU

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