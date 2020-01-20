В Липецке в школе №47 прорвало трубу: детей направят в другие учебные заведения

В минувшее воскресенье, 19 января, в школе №47 Липецка случилось ЧП. В учебном заведении прорвало трубу. Это случилось на 4 этаже в кабинете математики. Горячая вода лилась под напором и затопила все этажи школы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, необходимые меры были предприняты максимально оперативно. Неладное заметил сторож. Он быстро сориентировался и позвонил в аварийно-диспетчерскую службу. Здание обесточили. Воду остановили за час. Благодаря слаженным и оперативным действиям липчан, удалось избежать более серьезных последствий.

Как стало известно «КП-Липецк», ремонт необходим в 9 кабинетах. К счастью, не пострадала библиотека. В настоящий момент в школе работает специальная комиссия, которая оценит ущерб. На 2 дня детей отправили на домашнее обучение. За этот период представители департамента образования решат, где школьникам предстоит учиться. Юных липчан, скорее всего, направят в соседние школы, в зависимости от места проживания учеников. Всего в школе №47 обучается 671 ребенок.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова и директор школы Галина Галкина выражают огромную благодарность родителям и ребятам, которые пришли спасать родную школу. Они, узнав о случившемся, отправились в учебное заведение, несмотря на свой выходной. Липчане помогли собрать воду, снять стенды и привести школу в порядок, насколько это было возможно.