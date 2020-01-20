2020-01-20T12:06:43+03:00
Общество

В Липецке в школе №47 прорвало трубу: детей направят в другие учебные заведения

Горячая вода за час залила все 4 этажа здания
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Горячая вода за час залила все 4 этажа зданияГорячая вода за час залила все 4 этажа зданияФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 19 января, в школе №47 Липецка случилось ЧП. В учебном заведении прорвало трубу. Это случилось на 4 этаже в кабинете математики. Горячая вода лилась под напором и затопила все этажи школы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, необходимые меры были предприняты максимально оперативно. Неладное заметил сторож. Он быстро сориентировался и позвонил в аварийно-диспетчерскую службу. Здание обесточили. Воду остановили за час. Благодаря слаженным и оперативным действиям липчан, удалось избежать более серьезных последствий.

Как стало известно «КП-Липецк», ремонт необходим в 9 кабинетах. К счастью, не пострадала библиотека. В настоящий момент в школе работает специальная комиссия, которая оценит ущерб. На 2 дня детей отправили на домашнее обучение. За этот период представители департамента образования решат, где школьникам предстоит учиться. Юных липчан, скорее всего, направят в соседние школы, в зависимости от места проживания учеников. Всего в школе №47 обучается 671 ребенок.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова и директор школы Галина Галкина выражают огромную благодарность родителям и ребятам, которые пришли спасать родную школу. Они, узнав о случившемся, отправились в учебное заведение, несмотря на свой выходной. Липчане помогли собрать воду, снять стенды и привести школу в порядок, насколько это было возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во вторник в Липецке мокрый снег, морось, гололед и сильный ветер
Автоинспекторы задержали 32 пьяных водителя в Липецке и области
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело
Из-за порыва трубы жители 2 улиц Липецка остались без холодной воды
В Липецке кто-то додумался выкинуть завернутую в простыню елку – люди вызвали спасателей
МЧС предупреждает липчан о тумане, гололеде и сильном ветре
В Липецке следователи допрашивают пропавшую 11 дней назад школьницу
Пьяный водитель под Липецком пытался подкупить автоинспектора за 500 рублей
Соцконтракт поможет жителям региона справиться с трудной жизненной ситуацией
В Липецке втрое участились случаи падения людей из окон – спасатели обеспокоены
Липецк возглавил рейтинг самых ленивых городов России
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадали оба водителя
Очередного вора с шоколадом поймали в Липецке