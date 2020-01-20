Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую кормушку

В этот понедельник, 20 января, в Липецке стартует экологический конкурс на лучшую кормушку «Столовая для птиц 2020». Горожан призывают помочь пернатым перезимовать холодное время года, соорудив для них столовую.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в конкурсе могут участвовать все желающие – дети и родители, школьники и студенты. Для этого нужно принести кормушку, сделанную своими руками, в Липецкий зоопарк. К работе прикрепить этикетку, указав на ней ФИО, возраст автора, контактный телефон. Сделать это нужно до 20 февраля. Победителей определят по трем номинациям: «Столовая «Удобно и сытно», «Орниресторан» - самая красивая кормушка и «Чириккафе» - самая креативная кормушка.

Организаторы конкурса уточняют, что лучше изготовить кормушку из дерева. Для птичьей столовой необходимо сделать крышу, чтобы корм не засыпало снегом и не заливало дождем. Нужно учесть, что птицы должны свободно проникать в кормушку и вылетать обратно. Особенно после плотного перекуса. Жюри также оценит, насколько кормушка будет соответствовать номинациям, творческую фантазию авторов, оригинальность, практичность. Не стоит забывать про внешний вид изделий.

Результаты конкурса объявят 25 февраля. Победителей наградят 28 февраля в зоопарке. Там же организуют выставку работ конкурсантов. После все кормушки развесят в парках областного центра.

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь. Подробности по телефону 77-12-27.