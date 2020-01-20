2020-01-20T16:11:46+03:00
Общество

Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую кормушку

После награждения победителей все птичьи столовые развесят в парках Липецка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую кормушкуЛипчан приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую кормушкуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 20 января, в Липецке стартует экологический конкурс на лучшую кормушку «Столовая для птиц 2020». Горожан призывают помочь пернатым перезимовать холодное время года, соорудив для них столовую.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в конкурсе могут участвовать все желающие – дети и родители, школьники и студенты. Для этого нужно принести кормушку, сделанную своими руками, в Липецкий зоопарк. К работе прикрепить этикетку, указав на ней ФИО, возраст автора, контактный телефон. Сделать это нужно до 20 февраля. Победителей определят по трем номинациям: «Столовая «Удобно и сытно», «Орниресторан» - самая красивая кормушка и «Чириккафе» - самая креативная кормушка.

Организаторы конкурса уточняют, что лучше изготовить кормушку из дерева. Для птичьей столовой необходимо сделать крышу, чтобы корм не засыпало снегом и не заливало дождем. Нужно учесть, что птицы должны свободно проникать в кормушку и вылетать обратно. Особенно после плотного перекуса. Жюри также оценит, насколько кормушка будет соответствовать номинациям, творческую фантазию авторов, оригинальность, практичность. Не стоит забывать про внешний вид изделий.

Результаты конкурса объявят 25 февраля. Победителей наградят 28 февраля в зоопарке. Там же организуют выставку работ конкурсантов. После все кормушки развесят в парках областного центра.

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь. Подробности по телефону 77-12-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во вторник в Липецке мокрый снег, морось, гололед и сильный ветер
Автоинспекторы задержали 32 пьяных водителя в Липецке и области
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело
Из-за порыва трубы жители 2 улиц Липецка остались без холодной воды
В Липецке кто-то додумался выкинуть завернутую в простыню елку – люди вызвали спасателей
МЧС предупреждает липчан о тумане, гололеде и сильном ветре
В Липецке следователи допрашивают пропавшую 11 дней назад школьницу
Пьяный водитель под Липецком пытался подкупить автоинспектора за 500 рублей
Соцконтракт поможет жителям региона справиться с трудной жизненной ситуацией
В Липецке втрое участились случаи падения людей из окон – спасатели обеспокоены
Липецк возглавил рейтинг самых ленивых городов России
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадали оба водителя
Очередного вора с шоколадом поймали в Липецке