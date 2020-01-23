2020-01-23T11:18:21+03:00
Общество

НЛМК помогает профессиональному росту молодых специалистов

Стартовал очередной сезон программы «Молодой специалист НЛМК»
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На Новолипецком металлургическом комбинате начался очередной сезон корпоративной программы «Молодой специалист НЛМК», которая помогает вовлекать заводскую молодежь в решение производственных задач, развивать у них инициативу и творческие способности.

Программа действует с 2006 года и рассчитана на работников в возрасте до 30 лет с высшим образованием и стажем работы на комбинате не более двух лет. Она включает два этапа, первый проводится в Школе молодого специалиста, второй - в структурном подразделении под руководством опытного наставника. Для лучших молодых специалистов разрабатывается индивидуальный план развития, который помогает совершенствовать профессиональные, личностные и управленческие компетенции.

Для участников программы проводят обучающие мероприятия, включая тренинги, семинары, экскурсии по комбинату, спортивные соревнования. В финале молодым специалистам предстоит защита инженерных проектов, по итогам которой жюри назовет имена победителей.

Лучших молодых специалистов поощрят премией, они получат ежемесячную надбавку в течение года, их включат в базу перспективных работников предприятия. Победители также имеют дополнительные преимущества при участии в корпоративной программе «Жилье молодым металлургам».

За все время существования программы через нее прошло более 1750 работников предприятия, более 400 из них присвоено звание «Лучший молодой специалист НЛМК».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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