Несмотря на карантин по коронавирусу, липчане не спешат отменять туры в Китай

В Китае фиксируются новые случаи заражения коронавирусом нового типа. По данным "КП" на сегодняшний день число заболевших данным видом пневмонии превысило 600 человек. Больше всего больных в городе Ухань провинции Хубэй - 444 человека. Зафиксировано 17 летальных исходов. Два китайских города уже закрыты из-за распространения коронавируса - это Ухань и Хуанган, которые расположены рядом.

ОТМЕНЯТЬ ЛИ ТУР? ЛИПЧАНЕ СОМНЕВАЮТСЯ

Информация о распространении вируса и карантине в городах не могла не насторожить россиян, ведь многие планировали отправиться в Поднебесную. Липчане тоже напряглись, однако отменять туристические путевки пока не спешат.

- У нас на апрель уже есть забронированный и оплаченный тур на остров Хайнань, - поделились с "КП-Липецк" в Городском Туристическом агентстве. - Люди, конечно, заволновались. Начали узнавать, сколько будет стоить аннуляция тура, чтобы подобрать другой вариант для отдыха. Но пока ничего не отменили.

В турагентстве отметили, что так как официального запрета на посещение острова нет, туристы могут отказаться от путешествия, заплатив 30 долларов. Оператор выставил такую сумму, так как предполагаемая поездка состоится нескоро. Эти средства покроют фактически понесенные затраты.

Кстати, Россия ввела усиленный санитарный контроль по всей границе. Уже в аэропортах у прибывших из Китая ищут опасные симптомы. Граждан проверяют с помощь приборов-тепловизоров. Техника сообщает о повышении температуры тела.

КОРОНАВИРУС МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ОТ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА К БОЛЬНОМУ

Напомним, что единичные случаи заболевания коронавирусом также зарегистрированы в Таиланде, США, Республике Корея и в Японии. По состоянию на этот четверг, 23 января, среди россиян новый тип пневмонии не выявлен.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области предупреждают, коронавирусы могут передаваться от больного человека к здоровому. Продолжаются исследования по установлению способов лечения и профилактики заболевания, степени риска передачи вирусов.

ПАМЯТКА: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Липчан, выезжающим в КНР, просят соблюдать меры предосторожности. Так, при планировании поездки стоит уточнить об эпимедиологической ситуации в регионе. Лучше отказаться от походов на рынки, где продают животных и морепродукты. А также не ходить в зоопарки, избегать мероприятий с привлечением животных. Ограничить контакт с болеющими людьми. Пить бутилированную воду, есть только термически обработанную пищу. Использовать средства защиты органов дыхания - маски. Мыть руки - чем чаще, тем лучше. При первых признаках заболевания обратиться к медикам. Исключить самолечение. В России следует сообщить врачу, откуда вернулись и о возможных контактах с больными.

Коронавирусы - это большое семейство вирусов, способных вызывать болезни, от обычной простуды до более серьезных состояний, примером которых являются ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС).

Коронавирус, которым начали заражаться китайцы, - новый штамм коронавируса. Ранее его не выявляли у людей. У заболевших появляются следующие симптомы: высокая температура, кашель, одышка, затруднено дыхание. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.