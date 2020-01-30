2020-01-30T13:45:16+03:00
Общество

НЛМК начал опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы планирования производства

Внедрение в промышленную эксплуатацию запланировано на 2 кв. 2020 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

НЛМК приступил к опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системы календарного планирования производства. Система интегрирована в бизнес-процессы на всех этапах планирования производства и продаж. Основные цели проекта – оптимизация загрузки производства с ростом производительности, а также повышение качества клиентского сервиса.

При поступлении нового заказа от клиента система автоматически определяет его исполнимость, рассчитывает время исполнения с учетом текущего портфеля заказов и уровня загрузки мощностей, оптимального графика использования оборудования и других факторов. Произведенная продукция будет поставлена потребителю точно в срок.

.

.

«Внедрение системы календарного планирования производства – это совокупность ИТ-оптимизаторов и трансформации бизнес-процессов, которые затрагивают работу службы продаж, планирования, производства, логистики и ремонтов. В основе внедряемого решения лежат лучшие отраслевые практики планирования. В результате мы сможем обеспечить высокую точность поставок и повысить конкурентные преимущества клиентов, а также увеличить объемы производства благодаря расшивке узких мест в технологической цепочке», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Общий объем инвестиций в систему составит более 1 млрд рублей. Внедрение в промышленную эксплуатацию запланировано на 2 кв. 2020 года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В гараже в Липецке нашли поддельный алкоголь почти на 4 млн. рублей
Буйный липчанин в Туле, который напал с ножом на бутылки, разнес еще один магазин
Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке
В Липецкой области подняли МРОТ до федерального значения
Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке
Липчанин и 19-летняя девушка украли из подвала рыболовное снаряжение
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машин
В четверг 3 улицы 19 микрорайона Липецка останутся без воды
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком
В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком
К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити
В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую
Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых
В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая
В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием
Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее
Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей
От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка
Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии
Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России
В Липецке ночью сгорела иномарка
В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды
Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины
В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля