2020-02-03T19:22:25+03:00
Общество

Чиновники опровергли информацию об отравлении детей в школе Липецка

Еду в столовой учебного заведения проверяют специалисты Роспотребнадзора
Юлия КЛЮЕВА
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Чиновники опровергли информацию об отравлении детей в школе ЛипецкаЧиновники опровергли информацию об отравлении детей в школе ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот понедельник, 3 января, в мэрии Липецка состоялось внеочередной совещание. Глава города Евгения Уваркина встретилась с председателем департамента образования Светланой Бедровой. Один из вопросов, которые они обсудили - слухи об отравлениях в школе №21. На днях в соцсетях появилась информация, что в пятницу, 31 января, учащиеся нескольких классов отравились в столовой.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, эта информация не подтвердилась. По словам Светланы Бедровой, никто из учеников не жаловался педагогам на плохое самочувствие. А в выходные в больницу обратился лишь 1 школьник. У него обнаружили гастроэнтерит, а не пищевое отравление.

- Сейчас проверку проводит Роспотребнадзор, специалисты уже взяли суточные пробы пищи, - сообщила председатель департамента.

Еще один актуальный вопрос - объединение старших классов нескольких школ. Так, с 1 сентября липецких школьников будут обучать в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. То есть 9-классникам предстоит выбрать один из 3 и более профилей, по которым они продолжат обучение. Но не все школы могут создать соответствующие условия. К тому же, в некоторых учебных заведениях набрать даже один 10 класс - целая проблема. Чтобы решить эту проблему, чиновники предложили объединить старшие классы нескольких школ. Но не все родители согласны на это. Липчане считают, что их дети должны спокойно готовиться к экзаменам. А новая школа, учителя, адаптация только ухудшат их эмоциональное состояние.

По словам Евгении Уваркиной, нужно встретиться со школьниками и их родителями, взвесить все "за" и "против". Только после этого принимать решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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