Новолипецкий комбинат направил на социальные программы в регионе более 1,6 млрд рублей

В 2019 году НЛМК направил более 1,64 млрд рублей на социальные программы для жителей региона и сотрудников предприятия. Основные направления финансирования – оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка ветеранов и многое другое.

167 млн рублей НЛМК направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей. В течение года оздоровление прошли более 2000 работников предприятия, которые отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Парус», санаториях Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. 1200 детей заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря.

Затраты предприятия на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий составили 95 млн рублей. На организацию горячего питания и спецпитания работников было выделено 140 млн рублей.

Выплаты компании по мероприятиям коллективного договора в 2019 году превысили 630 млн рублей, в том числе около 29 млн рублей - на программы по поддержке семьи и материнства. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов НЛМК превысил 32 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия.

В 2019 году комбинат направил на благотворительную деятельность более 409 млн рублей. Традиционную поддержку получили проекты в сфере образования, культуры и спорта, развития общественных пространств, а также программы помощи социально незащищенным жителям региона.

Важным направлением социальной политики стало развитие корпоративного волонтерства. В течение года прошло более 40 волонтерских акций по поддержке ветеранов и инвалидов, уборке и благоустройству городских территорий, организации культурно-просветительских и спортивных мероприятий.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.