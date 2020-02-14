Главе Липецка не понравилось, как чистят снег во дворах

За минувшие дни в Липецке выпала треть месячной нормы осадков. По данным пресс-службы мэрии, толщина снежного покрова превысила 8 сантиметров.

Во дворах ежедневно убирают снег около 600 дворников и 30 машин. На магистралях, межквартальных проездах и тротуарах работают 180 человек и 80 единиц спецтехники. Накануне с дорог областного центра вывезли 2,4 тыс. кубометров снега. На посыпку ушло 435 тонн пескосоляной смеси и 148 тонн соли.

В эту пятницу, 14 февраля, глава города Евгения Уваркина посмотрела, как борются со снегом в областном центре. Качество уборки она оценила на "удовлетворительно". По ее словам, сверхнормативной колеи нет, почищены центральные и второстепенные дороги. Но у мэра есть вопросы к уборке дворов - автомобильные проезды завалены снегом. Это недоработка управляющих компаний. На следующей неделе руководителей управляшек пригласят на разговор.

В администрации сообщают, что в ближайшие дни городские службы продолжат работы в усиленном режиме. Липчан же призывают к осторожности. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость на дорогах. А пешеходов аккуратно переходить через проезжую часть. Обращать внимание на крыши зданий - обходить стороной места, над которыми находятся сосульки и наледь.