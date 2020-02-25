2020-02-25T12:17:07+03:00
Общество

Губернатор Липецкой области покаялся в незаконной ловле щуки и выплатит штраф

Игорь Артамонов сообщил в соцсетях, что не знал о запрете [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор не знал о запретеГубернатор не знал о запретеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор Липецкой области незаконно выловил щуку. Игорь Артамнов признался в своем Instagram, что стал нарушителем не намеренно. Накануне глава администрации региона опубликовал фото с удочкой у лунки и пойманной щукой на льду. Снимок сопроводил надписью «А как вы проводите выходные?».

Игорь Артамонов показал улов в Instagram Фото: Instagram.com

Игорь Артамонов показал улов в InstagramФото: Instagram.com

Позже пользователи заметили, что вылов щуки в Липецкой области запрещен до 29 февраля, о чем Игорь Артамонов не знал.

– Ряд подписчиков-рыбаков написали мне о запрете вылова щуки, – пояснил в своем аккаунте губернатор. – Неожиданно. В регионах, где раньше жил, запрет наступает позже – в период нереста.

Также губернатор уточнил, что рыбу отпустили обратно в воду, но закон одинаков для всех и положенный штраф он выплатит. Кроме щуки Игорь Артамонов поймали еще несколько окуней.

Теперь придется платить штраф Фото: Instagram.com

Теперь придется платить штрафФото: Instagram.com

Кстати, нарушение правил охоты и рыболовства карается по статье 8.37 КоАП РФ штрафом для граждан от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 20 до 35 000 рублей с конфискацией орудий охоты (удочки) или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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