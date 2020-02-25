На Масленицу чучела в парках Липецка зажгут от пера Жар-птицы

В это воскресенье, 1 марта, липчан приглашают на Масленицу. По информации пресс-службы мэрии, народные гулянья пройдут в единой сюжетной и дизайнерской концепции. Так, центральный персонаж этого дня – сказочная Жар-птица, от пера которой зажгутся чучела во всех парках Липецка.

Огненная птица начнет свой праздничный полет в парке Металлургов в 11.00. Оттуда – в парк Победы к полудню. В 12.45 Жар-птицу перенесут в Быханов сад. А в 13.30 липчане встретят сказочную птицу в парке на Соколе. Завершится ее полет в Нижнем парке.

Во всех парках пройдут веселые конкурсы, состязания и викторины. Подкрепиться можно будет на гастрономической ярмарке. А отличное настроение подарят местные коллективы. В 13.00 начнет работу масленичный столб. С зимой липчане попрощаются в 14.30. В это время в парках состоится грандиозное сжигание чучела.

Мероприятия состоятся и на площадках города в районах. Так, у Городского Дворца Культуры Чучело Зимы сожгут в 12.30. Затем начнутся развлекательные игры для детей. А в 14.00 пройдет праздничный розыгрыш масленичных призов.

У ДК «Матыра» масленичный столб начнет работу в 14.00. В 14.50 – сжигание Чучела Марены. Параллельно развлекательная программа пройдет в парке района. У ДК «Студеновский» чучело сожгут в 13.00. Также Масленицу отметят в районе ДК «Шахтинский», ДК «Рудничный», ДК «Луч». На всех площадках запланированы песни и танцы, игры и забавы. Скучно не будет!