Счетная палата: за год администрация Липецка зря потратила почти 190 млн рублей

Счетная палата Липецка отчиталась о проверках финансовой деятельности городской администрации и ее подразделений в 2019 году. Перед депутатами горсовета отчиталась руководитель палаты Марина Зиборова. В прошлом году ревизоры провели 43 проверки, включая «ЛГЭК», «Технопарк-Липецк» и благоустройство парка «Быханов сад». Также внеплановые проверки были в «Липецкпассажиртранс».

Всего проверили 4 млрд 726 млн использованных из бюджета рублей, нарушения нашли на 660.9 млн.

– Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных средств и неэффективное управление имуществом стоимостью более миллиарда рублей, – сообщила Марина Зиборова. – Речь идет о неэффективном участии муниципального образования в органах управления АО «ЛГЭК», где владельцами контрольного пакета акций являются три подведомственных департаменту ЖКХ МУПа.

При проверке МУ РСДП нашли нарушения на 20.6 млн., в станции аэрации «ЛиСА» – на 9.4 млн, в «Горэлектросети» – 11.3 млн, в Технопарке – на 7 млн. рублей.

По данным главного аудитора, чаще всего нарушения встречаются в сфере закупок, за год было 22 нарушения на 173.4 млн. рублей. Так заказчики определяют невыгодные для бюджета цены контракта и ставят необоснованно короткие сроки выполнения работ. Качество работ страдает сроки выполнения срываются.

Также в проверяющие нашли факты неэффективных вложений бюджетных средств, которые не дали результат. Так путем из городской казны зря потратили 189.4 млн рублей.

Много претензий по расходам на благоустройство города – на 5 общественных пространств ушло 300 млн. р. Как сообщили в пресс-службе горсовета, почти на всех объектах завысили оплату подрядчикам за работу или за материалы на сумму почти 9 млн рублей.

– В сквере у Комсомольского пруда вместо элитных бруннеры и бузины высадили обычные дешевые кустарники, необоснованная оплата подрядчику составила 3.5 млн рублей, – уточнила Марина Зиборова. – При замены плитки в сквере у стадиона «Металлург» на более дешевую, подрядчику переплатили 1.2 млн. На этом же объекте переплатили 4 млн за работы по разборке тротуара.

За нарушения ответили 8 чиновников, которые понесли наказания от штрафа до лишения должности. Некоторые материалы проверок с подозрением на криминальные махинации с финансами передали в правоохранительные органы.