2020-03-02T12:51:06+03:00
Общество

Под Липецком на Масленицу сожгли Волан-де-Морта и Белого Ходока

Липчане взбирались на столбы, подкидывали блины и поднимали гири [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком сожгли Того, Кого нельзя называтьПод Липецком сожгли Того, Кого нельзя называтьФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липчане с размахом отметили Широкую Масленицу. В минувшие выходные в разных уголках липецкого края прошли проводы русской зимы. С каждым годом организаторы праздников все более творчески подходят к данному событию.

Белый Ходок и Волан-де-Морт на Масленице под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Белый Ходок и Волан-де-Морт на Масленице под ЛипецкомФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане сожгли Волан-де-Морта и Белого Ходока Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане сожгли Волан-де-Морта и Белого ХодокаФото: Юлия КЛЮЕВА

Так, несколько лет подряд в археологическом парке «Аргамач» вместо масленичного чучела сжигали Белого Ходока – персонажа из сериала «Игра престолов». В этом году на празднике появился еще один герой – Волан-де-Морт. В прошедшую субботу, 29 февраля, липчане сожгли Того, Кого нельзя называть и Короля Ночи. Так в Елецком районе проводили зиму.

Масленица в Липецке: конкурсы.

Липчане участвуют в конкурсах на Маленицу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане участвуют в конкурсах на МаленицуФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в народных гуляниях участвовали более 80 тыс. человек. 1 марта парках города и на площадках районов состоялись веселые мероприятия. Для липчан организовали концерты, конкурсы и викторины. Мужчины добывали призы, забираясь на столб. Поднимали тяжелые гири. Липчане даже соревновались, кто больше подкинет блинов на сковороде. А масленичные костры зажигались от пера сказочной Жар-птицы.

Липчане взбирались на столб, чтобы получить приз на Масленицу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане взбирались на столб, чтобы получить приз на МасленицуФото: Юлия КЛЮЕВА

Масленичные костры в Липецке зажигали от пера Жар-птицы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Масленичные костры в Липецке зажигали от пера Жар-птицыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Масленичное чучело на Сырском Руднике в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Масленичное чучело на Сырском Руднике в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, по данным пресс-службы регионального управления потребрынка, горожане съели около 20 тыс. блинов и 4 тыс. кг шашлыка. Столько было продано в торговых точках, которые развернулись по всему городу.

Масленица в Липецке: мужчины подкидывают блины.Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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