Липецкий губернатор зашел в школьную столовую и попробовал, чем кормят детей.

В минувший вторник, 3 марта, в школу №55 Липецка приехал губернатор Липецкой области. Игорь Артамонов оценил, как питаются ребята. В учебном заведении 740 детей. Обеды в школе готовят самостоятельно. Глава региона лично попробовал блюда, а также пообщался с ребятами.

- Мне понравилось, - написал в своем Инстаграм Игорь Артамонов. – Вкусно, порции большие. Суп и котлета, как в детстве. К сожалению, так не во всех школах. Пока. Будем работать и хорошим питанием наших детей обеспечим!

Губернатор признается, что надо подтянуть качество, использовать местные продукты, а не привозные из соседних регионов. Напомним, что с 1 сентября все школы страны должны обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. В Липецкой области это около 52 тыс. школьников. Как сообщили в пресс-службе администрации области, регион к этому готов. Школьные пищеблоки и столовые проверяются, создается план по модернизации питания.

Кстати, липчане продолжают жаловаться на питание. Родители пишут в соцсетях, что после школьных обедов у детей болят животы. Некоторые не едят, потому что невкусно. Чьи-то сообщения ужасают: «Питание на 3 из 10. Ползают тараканы. Каждый день он приходит домой и говорит, что не может это есть. Другие дети тоже». Многие родители признались, что их детям запрещают брать в школу еду из дома.

Но есть и те, кто хвалит школьное питание. В основном, речь идет об образовательных учреждениях, в которых сами готовят обеды. Чиновники просят липчан писать жалобы на питание не в соцсети, а в органы власти.