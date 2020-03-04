2020-03-04T12:33:31+03:00
Общество

Липецкий губернатор зашел в школьную столовую и попробовал, чем кормят детей

Жители Липецка и области продолжают жаловаться на питание в образовательных учреждениях [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Губернатор Липецкой области оценил питание в школе №55Губернатор Липецкой области оценил питание в школе №55Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В минувший вторник, 3 марта, в школу №55 Липецка приехал губернатор Липецкой области. Игорь Артамонов оценил, как питаются ребята. В учебном заведении 740 детей. Обеды в школе готовят самостоятельно. Глава региона лично попробовал блюда, а также пообщался с ребятами.

- Мне понравилось, - написал в своем Инстаграм Игорь Артамонов. – Вкусно, порции большие. Суп и котлета, как в детстве. К сожалению, так не во всех школах. Пока. Будем работать и хорошим питанием наших детей обеспечим!

Губернатор признается, что надо подтянуть качество, использовать местные продукты, а не привозные из соседних регионов. Напомним, что с 1 сентября все школы страны должны обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. В Липецкой области это около 52 тыс. школьников. Как сообщили в пресс-службе администрации области, регион к этому готов. Школьные пищеблоки и столовые проверяются, создается план по модернизации питания.

Кстати, липчане продолжают жаловаться на питание. Родители пишут в соцсетях, что после школьных обедов у детей болят животы. Некоторые не едят, потому что невкусно. Чьи-то сообщения ужасают: «Питание на 3 из 10. Ползают тараканы. Каждый день он приходит домой и говорит, что не может это есть. Другие дети тоже». Многие родители признались, что их детям запрещают брать в школу еду из дома.

Но есть и те, кто хвалит школьное питание. В основном, речь идет об образовательных учреждениях, в которых сами готовят обеды. Чиновники просят липчан писать жалобы на питание не в соцсети, а в органы власти.

Липецкий губернатор зашел в школьную столовую и попробовал, чем кормят детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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