Битва за тепло: липецкие энергетики отказываются принимать показания теплосчетчиков в квартире

Несколько лет назад липчанин Юрий решил установить в квартире теплосчетчики. Житель Грязей устал смотреть на фантастические суммы в платежках. Он серьезно подошел к выбору индивидуального прибора учета и в итоге остановился на немецкой фирме. По словам представителей производителя в России, в Липецкой области их устройства еще никто не ставил. Но отзывы о технике были хорошие. Липчанин не спешил с установкой, однако, ему все же пришлось стать первопроходцем.

- Летом 2019 года представители фирмы поставили в квартире теплосчетчики, как полагается, на всех радиаторах, - рассказал «КП-Липецк» Юрий. - Сначала провели обследование, составили акт о наличии технической возможности установки этих приборов. Меня предупредили, что могут быть сложности с управляющей компанией. Но закон на моей стороне. Тем более, что счетчики сертифицированы в России. Все необходимые документы есть.

Липчанин установил в квартире теплосчетчики, но их не хотят принимать

После установки липчанин написал заявление в управляющую компанию. Но там ему ответили, что УК не является исполнителем коммунальной услуги, поэтому ввести счетчики в эксплуатацию не могут. У Юрия это вызвало недоумение.

- Я пошел в Грязинский суд, чтобы понудить УК принять данные прибора учета, - вспоминает липчанин. – Но суд решил, что моя управляющая компания никаких отношений с «Квадрой» не имеет, а значит вводить в эксплуатацию счетчик они не должны.

Тогда мужчина обратился в ресурсоснабжающую организацию. Там ему ответили, что нет технической возможности принять приборы, потому что в доме вертикальная разводка. Липчанин не сдавался. Он написал обращение в Госжилинспекцию. Юрий неоднократно звонил в надзорный орган, советовался по решению своей проблемы. В итоге получил официальный ответ – «Квадре» предписали обследовать квартиру на наличие техвозможности установки счетчиков. Если таковая имеется, то принять приборы в эксплуатацию.

ЛИПЧАНИНА УБЕЖДАЮТ, ЧТО У НЕГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

- 14 февраля пришел теплотехник из «Квадры» и представитель из моей управляшки, - сообщил Юрий. – Они осмотрели батареи, проверили документы на приборы. Я даже поставил им конференц-связь с представителем производителя, у которых купил счетчики. Они пообщались. Но в итоге теплотехник сказал, что не будет брать на себя такую ответственность. И написал, что нет техвозможности.

Также от ресурсоснабжающей организации пришел ответ, что данные устройства не могут быть согласованы к установке в качестве индивидуального прибора учета тепловой энергии, так как они относятся к распределителям.

- Индивидуальные приборы учета можно установить только в домах с горизонтальной разводкой, - объяснили «КП-Липецк» в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра». – Если стояк вертикальный, то нет технической возможности установить ИПУ. Но можно поставить распределитель. Мы можем принимать показания с распределителей, но только если 50% квартир в доме оборудованы ими.

Липчанин установил в квартире теплосчетчики, но их не хотят принимать

Отметим, что на руках у липчанина есть Свидетельство об утверждении типа средств изменений от федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В нем указано, что данные устройства применяют в домах с однотрубными и двухтрубными вертикальными и горизонтальными системами разводки контуров отопления.

Кроме того, корреспондент «КП-Липецк» пообщался со специалистом в этой области, директором ООО «Липецк Пласт» Виталием Сергеенко. Он изучил документы и сказал, что судя по паспорту, прибор является вычислителем, а не распределителем. К тому же есть несколько простых способов отличить вычислитель от распределителя. К примеру, первый считает теплоотдачу в кВтч. Распределитель – в условных единицах. Вычислители оборудованы двумя датчиками температуры, а распределители являются однодатчиковыми.

ПРИБОРЫ ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯТ 17 МАРТА

В феврале этого года липчанин обратился со своей проблемой на сайт «Развиваем Липецкую область вместе». Тогда Госжилинспекция вновьпредписала «Квадре» обследовать квартиру на наличие техвозможности установки многострадального прибора. Если результат будет положительным, то принять его. Проверку предписания назначили на 17 марта.

- До этого числа нет никаких оснований обжаловать чьи-либо действия, поскольку окончательное решение еще не принято, - разъяснила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. – Если липчанин посчитает, что Госжилинспекция не проявила последовательности в проверке доводов его обращений, то он может обратиться в прокуратуру. Действия «Квадры» он может обжаловать в суде.

Юрий намерен идти до конца. Если теплоэнергетики откажут и в этот раз, то он может привлечь независимых экспертов и обратиться в суд. Кстати, по всей России уже несколько лет в судах гремят аналогичные дела. Люди устанавливают теплосчетчики, но УК либо ресурсоснабжающая организация отказываются принимать показания с этих устройств. Например, летом 2019 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга обязал управляющую компанию ввести в эксплуатацию такие же приборы учета, как у липчанина. А также сделать перерасчет платы за отопление. Кстати, судя по отзывам из других регионов, экономия на отоплении довольно серьезная – где-то почти в 3 раза. «КП-Липецк» продолжит следить за развитием событий.