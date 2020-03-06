Под Липецком дети добираются до школы через грязь и лужи с пакетами на ногах

В редакцию обратился житель Липецкой области Виталий. Он пожаловался на состояние дороги на улице Набережная в селе Юсово Чаплыгинского района. Точнее, на ее отсутствие.

- Дома стоят, а дороги никогда не было! - возмущается липчанин. - Просто насыпана щебенка. Кошмар начинается во время дождей и весной. Везде грязь, которую не обойти. Детям, чтобы дойти до школы, приходится пробираться через грязь и лужи с пакетами на ногах! Это же безобразие! Годами не могут сделать нормальную дорогу. Сколько нам еще ждать?

Жители Липецкой области пожаловались на дорогу, которую годы не могут заасфальтировать

Глава Юсовского сельсовета Виктор Терехов прокомментировал "КП-Липецк" ситуацию. По его словам, в этом году на улице Набережная планируется частичный ремонт насыпной дороги, то есть ямочный. К работам приступят, как только подсохнет. Заасфальтировать планируют две другие дороги в селе. Финансирование на ремонт выделяет районная администрация. Заявка на асфальтирование улицы Набережная подана. Но очередь дойдет до нее лишь к 2021-2022 гг.

Жители Липецкой области пожаловались на дорогу, которую годы не могут заасфальтироватьФото: Предоставлено "КП"

- Когда составляют график ремонта, приоритет отдается улицам, где ходит общественный транспорт, где проживает больше людей, - объяснили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. - Разумеется, за год заасфальтировать все село Юсово невозможно. Однако, дорогу на улице Набережная можно привести в нормативное состояние - подсыпать материала, уплотнить. За этим местные жители могут обратиться в сельсовет.

Получается, что в ближайший год об асфальте липчанам остается только мечтать.