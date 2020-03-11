Тракторист, которому пришили оторванную руку, женился на медсестре

Откуда красные брызги на снегу? А что это лежит в нескольких метрах? Рука? Если зима, почему не чувствуется холод? Стены больницы, врачи, звон в ушах, прежде чем провалиться в черноту. Вертолет поднимается все выше. Обрывки фраз. Снова носилки. Ослепительно белый свет, и люди в масках.

Он был простым трактористом по имени Валерий. Жизнь шла по привычной схеме: работа, дом, работа. Но все изменилось в один из февральских дней. Система дала сбой.

«Я ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО СТАЛ ИНВАЛИДОМ»

Думаете, это начало остросюжетного фильма? Нет! Это реальная история, произошедшая 30 лет назад в Липецкой области. 14 февраля 1990 года Валерий Вдовин из Долгоруково работал в поле на тракторе. Их бригада разбрасывала удобрения. Было сыро. 26-летний парень решил почистить транспортер. Внизу работал вал отбора мощности. Далее произошло страшное. Этот вал захватил куртку парня. Доли секунды - липчанин выскочил из одежды. И увидел на земле свою левую руку.

- В этот момент я почувствовал, что стал инвалидом, - рассказал «КП - Липецк» Валерий. - Все произошло мгновенно. Был ли страх? Боль? Даже не могу объяснить. Скорее, шок. Я просто брал снег и прикладывал к ране.

Остальные трактористы находились на другом конце поля, в двух - трех километрах. Так как работника долго не было, один из мужчин решил выяснить, в чем дело. Он доехал до парня, увидел кровавую сцену с оторванной рукой и вместо того, чтобы забрать его, поехал за помощью. Настолько был напуган. Но по пути сообщил приятелям о беде. До деревни - пять км.

В это время Валерий начал действовать. Взял свою руку, присыпал ее снегом и замотал в чистую спецовку, оказавшуюся в кабине. Сам сел за руль трактора и двинулся вперед. Навстречу ему уже ехали товарищи. Когда они встретились, силы липчанина были на исходе. Трактористы довезли его до деревни, посадили в УАЗик и повезли в больницу в Долгоруково - еще 20 км.

Первое чудо, случившееся с Валерием, - это то, что он не умер от потери крови. Остался в сознании. Проявил стойкость и мужество, увидев собственную окровавленную руку, лежащую на земле. Конечность была оторвана почти на уровне подмышечной впадины. Но самое удивительное начало происходить потом.

30 лет назад воронежский хирург пришил липчанину оторванную по плечо руку: как судьбоносный случай изменил жизнь героев

НА ВЕРТОЛЕТ ЕДВА УСПЕЛИ

Парня доставили в больницу райцентра. Там руку обложили пузырьками со льдом. Пациента обкололи препаратами, наложили повязки. По счастливой случайности в городе оказался вертолет воронежской санавиации. Он прибыл за беременной женщиной с пороком сердца, которую должны были доставить в Воронеж в областную клиническую больницу для операции.

Вертолет уже собрался улетать. В последний момент пилотам сообщили о Валерии. Его взяли на борт. Парень то приходил в сознание, то отключался. Дальше все происходило как в кино. Трассу в районе больницы оцепили. Вертолет сел прямо на шоссе. Липчанина доставили в отделение микрохирургии. С момента несчастного случая прошло три часа. Кстати, расстояние от Долгоруково до Воронежа около 250 км.

Это и есть второе чудо. Вертолет мог улететь, а мог вообще не оказаться на месте в этот день.

«ОН МНЕ ЕЩЕ В РЕАНИМАЦИИ НАДОЕЛ»

- Я просыпаюсь и чувствую на животе что-то горячее. А это моя оторванная рука! - вспоминает липчанин. - Только уже пришитая к телу. Более десяти часов шла операция. Очнулся в реанимации. Вокруг санбратья кружились, все молоденькие. А один постоянно ко мне подходил, что-то говорил. Потом, когда меня перевели в палату, он заходит и спрашивает: «Ну что, Валер. Точно твою руку-то пришили?». Я отвечаю, что мою. Он все не унимается: «А ты откуда знаешь?». Я в ответ: «Так там наколка!». Когда молодой человек ушел, я у ребят спросил, кто это такой. Говорю, он мне еще в реанимации надоел. Мол, ходит и ходит вокруг. А они сказали, что это врач, который меня оперировал - Валерий Григорьевич Самодай. И мне так стыдно стало. Первое время даже глаза от него прятал.

Затем начался длительный период реабилитации. Сначала рука просто висела. Валерий ходил на массаж, выполнял физупражнения, необходимые процедуры. Спустя месяц усилия принесли первые плоды - начала дергаться мускулатура. Самодай пригласил невролога. По словам Вдовина, врач посмотрел на руку и сказал, что такого не может быть. Развернулся и ушел. Прошло время, и у Валерия начали шевелиться пальцы. Ему сделали еще две операции. За год рука восстановилась на 70%.

По словам липчанина, Валерий Самодай - это очередное чудо, которое с ним произошло в тот непростой период жизни. 30-летний врач, сотворивший невероятное своими золотыми руками. Кто мог подумать в те годы, что полностью оторванную конечность можно не просто пришить, но она еще и начнет функционировать. Многие не верили в положительный исход. В том числе, и коллеги Самодая. Но хирург не намерен был отступать. Он не только успешно прооперировал пациента, но и оказывал ему моральную поддержку. Беспокоился за него и внушал, что все будет хорошо. Кстати, он оказался первым, кто провел в стране подобную операцию и добился ошеломительного результата.

30 лет назад воронежский хирург пришил липчанину оторванную по плечо руку: как судьбоносный случай изменил жизнь героев

ПОСЛЕ РАЗВОДА ЖЕНИЛСЯ НА МЕДСЕСТРЕ

Потребовался год, чтобы рука восстановилась. Липчанин почти не рассказывает о сложностях того периода, но бесконечно благодарит всех, кто встретился ему на пути.

- Было морально трудно, но с поддержкой близких и людей, работающих в больнице, я смог это пережить, - признается мужчина. - Медперсонал стал для меня семьей. Каждую неделю ко мне приезжал начальник агрофирмы, где я работал, Николай Березин. Говорил, чтобы я ни о чем не беспокоился. Обещал помогать во всем и даже квартиру выбить. Ребята с работы навещали. Сдавали для меня кровь перед операциями. Родственники постоянно приезжали. Тогда для меня самыми близкими людьми стали мой врач и начальник. Разумеется, после родителей, которые за меня день и ночь молились. Наверно, благодаря заботе окружающих мой организм нашел силы выздороветь. А в больнице Долгоруково как профессионально выполнили свою работу врачи. Если бы не они... Теперь я знаю, что в мире добрых людей больше, чем злых!

Испытаний на долю Валерия выпало немало. Когда он лежал в больнице, от него ушла жена, забрав маленькую дочку. Липчанину было очень тяжело. Тем более, что это произошло, когда рука еще не заработала. Когда точно никто не знал, есть ли шанс на полное выздоровление. Женщина испугалась, что не сможет вытянуть всю семью - себя, мужа-инвалида и двухлетнего ребенка. Но об этом случае Валерий рассказывать не хочет.

На смену невзгодам вскоре пришло счастье. В больнице он познакомился с медсестрой Татьяной, которая проходила там практику. По словам липчанина, в тот момент он встретил свою настоящую любовь.

- Мы приглянулись друг другу, - улыбается герой. - А когда я уезжал из больницы, она сказала, что со мной поедет. И вот 29 лет мы с Татьяной живем вместе. Нам выделили небольшой домик в райцентре. У меня есть дочка от первого брака. Мы с ней общаемся. Да и с бывшей супругой тоже. И ее мужем. Точнее, здороваемся. Все ведь в одном месте живем.

Татьяна родила Валерию сына. Малыша тоже назвали Валерой, но уже в честь врача. А также попросили хирурга быть крестным мальчика. Самодай с радостью согласился. Тезки стали настоящими друзьями. Или, как они друг друга называют, «родней». И хоть врач и бывший пациент видятся не часто, постоянно созваниваются.

30 лет назад воронежский хирург пришил липчанину оторванную по плечо руку: как судьбоносный случай изменил жизнь героев

ИСТОРИЯ ВРАЧА: ОСТАВАЛОСЬ ТРИ ЧАСА

30 лет назад Валерий Самодай и подумать не мог, что проведет такую сложную операцию. Хирург признался, что не надеялся на такой результат. До определенного момента.

- Я дежурил в отделении микрохирургии. Около 16.00 позвонили из санавиации и сказали, что к нам направлен житель Долгоруково с оторванной рукой, - вспоминает медик. - Я осмотрел пациента, он находился в сознании. Начиналась вторая фаза шока, падало давление. Рядом с ним лежала его рука, завернутая в простыню. Раньше мне приходилось пришивать пальцы, кисть, ампутированную ниже локтевого сустава руку. Но всю конечность целиком?!

По словам Валерия Григорьевича, сложность была в том, что рука имела мощный мышечный массив: липчанин отслужил в ВДВ. А чем больше мягких тканей, тем они менее жизнеспособны при потере кровообращения. Если ткани погибли, то при их включении в кровь попадут токсины, что приведет к почечной недостаточности. В медицинской практике известны случаи, когда при пришивании крупных конечностей пациент умирал как раз от этого. Перед врачами стоял сложный выбор, а отсчет шел на минуты. На восстановление в оторванной руке кровотока оставалось около трех часов.

- Надо было на что-то решаться, - тяжело вздыхает врач. - Доводы оппонентов казались резонными. Они говорили, что, даже если все пройдет успешно, шансов на восстановление функции конечности очень мало. Все потому, что нервные волокна прорастают от места повреждения до мышцы, которую заставляют работать, со скоростью 1 мм в сутки. А в нашем случае это расстояние составляло около 30 см. Мало того, если сама операция затянется, может возникнуть почечная недостаточность. Правда, на этот случай у нас имелся аппарат «искусственная почка». Я рассказал пациенту о возможных рисках. На что он ответил: «Все, что угодно, только пришейте руку!».

30 лет назад воронежский хирург пришил липчанину оторванную по плечо руку: как судьбоносный случай изменил жизнь героев

«ПОЛУЧИТСЯ ТЕПЛЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ»

Мужчина посоветовался со своим учителей, профессором Виктором Булыниным. Он дал добро. На операции Валерию помогали опытные хирурги - Сергей Ковалев и Александр Толстых. Соединить костные обломки, сшить вены и артерии удалось за 2,5 часа. Из четырех крупных и важных нервных стволов нашли и восстановили только три. Не получилось отыскать центральный конец лучевого нерва, который отвечает за разгибание кисти и пальцев.

Операция прошла успешно. На руке прослеживался отчетливый пульс, а почки работали в привычном режиме. Но это было только начало. Далее - полнейшая неизвестность. Самодай рассказал, что многие в тот момент решили не обнадеживать парня. Говорили ему, что рука превратится в теплый биологический протез. То есть не будет работать. И что чудес не бывает. Валерий Григорьевич провел еще несколько операций - укрепили плечевую кость.

- Мы занялись лечебной физкультурой - нельзя было дать мышцам погибнуть, - вспоминает врач. - Через два с половиной месяца Валера продемонстрировал, как может самостоятельно сгибать и разгибать руку в локте. Один из нервов, у которого был самый короткий путь до мышцы, пророс. Это нас воодушевило. Теперь надо было, чтоб заработали пальцы.

Спустя еще два месяца липчанин уже сжимал мизинец и безымянный пальцы. Чтобы посмотреть на этот феномен, многие врачи приехали в больницу, несмотря на позднее время. Удивились и молча разошлись.

«Я ЖЕ НЕ ИНВАЛИД»

Далее тезки решились на еще одну операцию, чтобы липчанин мог разгибать пальцы и кисть. Для этого нужно было использовать мышцы сгибателей, но у Валерия они были слабые. Тогда врач отправил его на «закачку» мышц на предплечье, дав ему на это три месяца.

- Я сделал операцию - и функция кисти почти полностью восстановилась, - улыбается Самодай. - Дальше началась романтика. Валера влюбился в нашу самую красивую медсестру и увез к себе в Долгоруково. Меня пригласили на свадьбу. На банкете ко мне подошел корреспондент и спросил, сможет ли жених поднять на руки свою невесту. На этот вопрос ответил наш главный герой. Он на глазах у всех поднял супругу, причем обеими руками. Вот вам и биологический теплый протез, подумал я.

Теперь Валерию Самодаю 61 год. Он является заведующим кафедрой травматологии и ортопедии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Говорит, что у его «родственничка» самая вкусная картошка. А когда врач пытается помочь своему другу занести мешки, тот ему отвечает: «Не надо, Валерий Григорьевич, я сам. Я же не инвалид».

30 лет назад воронежский хирург пришил липчанину оторванную по плечо руку: как судьбоносный случай изменил жизнь героев

«СЧИТАЮ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Когда Валерий Вдовин вернулся домой, ему поставили третью группу инвалидности. Рука стала рабочей, но некоторые нюансы исправить не удалось. Пальцы сгибаются, но до конца не разгибаются. Мужчина не чувствует от этого особого дискомфорта, но мелкие предметы, например иголку, взять в левую руку не может. Зато все остальное делает с удовольствием и радостью! Таскает мешки, водит машину, работает в огороде.

- Начальник после лечения перевел меня на другую работу - я стал экспедитором, - рассказал наш герой. - В те страшные годы, когда нечего было есть, а зарплату выдавали колбасой, водкой и даже арбузами, начал таксовать. Занялись с женой хозяйством: поросят разводили, картошку выращивали и возили продавать в Москву. А потом я решил начать свое дело. Открыл в деревне небольшой продуктовый магазинчик. Около 15 лет там и работаю. Мне в жизни повезло. Я считаю себя счастливым человеком!

30 лет назад воронежский хирург пришил липчанину оторванную по плечо руку: как судьбоносный случай изменил жизнь героев