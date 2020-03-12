«… И добросовестно работу на службе коммунальной выполнять!»

Именно от слаженной работы сотрудников коммунальных служб и бытового обслуживания во многом зависит комфортность нашего быта (равно, как и настроение). Что удалось достичь липецким коммунальщикам за минувший год и что еще предстоит сделать? Об этом нам рассказали в управлении ЖКХ Липецкой области.

Сегодня сотрудники регионального ЖКХ обслуживают 603 тысячи квартир и домов, 35 миллионов квадратных метров жилья В их ведении - 8 тысяч километров водопроводных сетей и 2 с половиной тысячи канализационных, 2 100 артезианских скважин и 25 очистных сооружений.

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Благоустройство

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году было благоустроено 103 общественных пространства. Обновлен Быханов сад, парк Металлургов, начато комплексное благоустройство Нижнего парка, сквера у Комсомольского пруда. Благоустроены парки в Ельце, Грязях и Задонске. В районах появляются скейт-парки, места отдыха, уютные скверы. Преображается и Липецк. Акцент – на озеленение, главные улицы оформляют в единой концепции. Всё – по совету с жителями, в обсуждении концепции участвовало 77 тысяч человек – десятая часть городского населения области.

Объём финансирования составил 260 миллионов рублей, сразу из трёх программ: «Формирование комфортной городской среды», «Рубль на рубль» и инициативное бюджетирование. Вместо запланированных 150-ти площадок обустроено 270 - и во дворах многоквартирных домов, и в частном секторе. Инициатор программы – лично глава региона.

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Чистая вода

Национальный проект «Чистая вода». Такое романтичное название дали серьёзному региональному проекту, за 5 лет на улучшение качества питьевой воды израсходуют 650 миллионов рублей. Из них только 5% - из областного бюджета, остальное – из федерального.

В 2019 году на территории Липецкой области были введены в эксплуатацию четыре новых объекта водоснабжения, оборудованные новейшей техникой, которая позволяет снизить содержание нитратов в воде на 30%: в с. Студеновские Выселки Липецкого района, Лебедянском, Краснинском и Долгоруковском районах.

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Капремонт - перезагрузка

Проведена перезагрузка работы Фонда капремонта. Создана комиссия для урегулирования проблем, а регион стал одним из 10, где принят техрегламент проведения капремонта. Документ поможет избежать любых проблем при ремонте.

В прошлом году обновлено 654 дома. Освоено 1 миллиард 697 миллионов рублей. В 32 домах реновировали фасады, в 56 - заменили 177 лифтов, в 31 - установили автоматизированные тепловые пункты. Недавно (первыми в стране) в регионе запущена уникальная схема софинансирования при установке такого пункта. ФКР установил АТП как бы в кредит. Взносы жильцов на капремонт увеличились на треть. Но большую часть средств вернут – в виде субсидий на проведение капремонта.

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Из аварийного – в новое!

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области получили новое жилье 206 горожан из 12 аварийных домов. В 2019–2024 годах в регионе планируется расселение 247 домов.

Объем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в рамках долевого финансирования составит 3,8 млрд. рублей – 95% и 5% соответственно.

Это будет сделано в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Целевые показатели, установленные Минстроем РФ для Липецкой области – это расселение до 31 декабря 2024 года не менее 100,61 тысячи квадратных метров и улучшение условий проживания более 5600 человек, в том числе, в 2019 году расселение 1,48 тысячи квадратных метров, 90 человек. В прошлом году в Липецкой области показатели по переселению были превышены в 2 раза.

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Ветераны Великой Отечественной войны

В год памяти и славы особое внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны и фронтовикам. Задача региональных властей — обеспечить им комфортные условия для проживания. К примеру, в Лебедяни, всю необходимую социальную и бытовую помощь участникам войны оказывают бесплатно и в самые короткие сроки.

В 2018-2019 годах осуществлен капитальный ремонт 164 жилых помещений ветеранов ВОВ на сумму более 12,5 млн. рублей. В 2020 году планируется сделать капремонт еще в 8 жилых помещениях ветеранов ВОВ.

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Сиротам – качественное жилье

В прошлом году по программе «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот» приобретено 250 жилых помещений: в Липецке, Грязях, Ельце, Чаплыгинском, Усманском, Тербунском, Елецком, Липецком и Становлянском районах. На эти цели истрачено 50 миллионов федеральных денег (51,5 млн руб.), в 6 раз больше добавлено средств из областной казны (322, 1 млн руб.). В этом году будет приобретено ещё 250 квартир – во всех районах области. На эти цели направят 394 млн руб.

В области разработан паспорт приоритетного проекта «Ликвидация очередности по обеспечению жильём детей-сирот».

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Малым городам – большое будущее

На днях стало известно: Елец, Данков и Чаплыгин победили во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Теперь в Ельце появятся скверы имени Бунина и Соломенцева, в Чаплыгине благоустроят улицу Советскую и одноименную площадь, а в Данкове – набережную реки Дон. На конкурс было подано 300 проектов со всей России. То, что сразу 3 липецких города стали победителями, говорит о высоком профессионализме команды, готовившей проекты.

По реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Липецкая область постоянно в лидерах по России. В прошлом году у нас 15 место из 85-ти. В рейтинге учитывали, как принимают муниципальные программы, как осваивают бюджетные средства, как реализуют проекты создания современных общественных пространств и то, как реагируют на это люди.

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Поздравление начальника управления ЖКХ Липецкой области

Е.В. Бадулиной

Уважаемые коллеги, работники жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства напрямую зависит стабильность систем жизнеобеспечения и полноценная деятельность всех предприятий и учреждений, больниц и школ, создание комфортных условий проживания людей. Благодаря нашему труду создаются тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивается благополучие каждого дома, комфортное проживание каждой семьи.

Наша работа всегда на виду, каждый ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Искренне благодарю всех вас за ваш нелегкий труд!

Уверена, вы и в дальнейшем будете достойно выполнять все возложенные на вас профессиональные задачи!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, стабильности и новых трудовых успехов!

Владимир КУЛИК. Фото автора и с сайта управления ЖКХ Липецкой области.