2020-03-17T10:27:51+03:00
Общество

НЛМК объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с коронавирусом

Они направлены для профилактики рисков угрозы здоровью сотрудников
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, сообщает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой для предупреждения рисков для здоровья сотрудников в условиях непрерывного производства, в компании приняты дополнительные меры безопасности.

Сотрудникам, вернувшимся из стран, где зафиксированы массовые случаи заражения коронавирусной инфекцией, предложено пройти домашний карантин с возможностью работать удаленно. На период неблагоприятной эпидемиологической обстановки компания будет оплачивать нахождение на больничном по причине респираторных заболеваний на уровне полного должностного оклада.

В компании приостановлены зарубежные командировки сотрудников и ограничен допуск на предприятие иностранных специалистов. На таможенном посту НЛМК и на контрольно-пропускных пунктах предприятия, через которые транспортируют грузы из-за рубежа, водителям и экспедиторам выдают защитные медицинские маски. В ближайшее время будет организовано отдельное помещение для приема водителей и экспедиторов.

На проходных НЛМК и в административных зданиях введен выборочный температурный контроль. В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. Используемые на НЛМК алкотестеры, работающие в бесконтактном режиме, будут проходить санитарную обработку четыре раза в день.

Для снижения единовременной концентрации людей в ближайшее время будут изменены графики смен, режим рабочего времени офисного персонала, графики работы столовых. На предприятии сокращено количество очных совещаний, рабочие встречи с большим количеством людей проводят по видео- и конференцсвязи.

Среди сотрудников предприятия и работников подрядных организаций распространяются памятки по необходимым профилактическим мерам.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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