«Хищные птицы» по-липецки: Две женщины с пистолетом ограбили магазин на 1000 рублей

Вооруженный разбой с участием женщин произошел в понедельник, 16 марта, в Правобережном округе Липецка. Там в магазин ворвались две дамы. Аки героини комиксов с Харли Квин, барышни наставили на продавщицу пистолет и потребовали деньги, затем забрали из кассы целых 1000 рублей. В полицию позвонила сама сотрудница магазина, которая была знакома с разбойницами.

Женщина по телефону описала налетчиц и рассказала, в какую сторону они убежали. Грабительниц поймали «по горячим следам». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ими оказались две молодые женщины 24 и 28 лет. Причем у младшей уже есть судимость за грабеж.

Две женщины с пистолетом ограбили магазин в Липецке..Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как оказалось, дамы тщательно готовились к налету. По версии полиции, продавщица задолжала им деньги и не отдавала. Причем отважная должница отказалась возвращать долг даже под дулом пистолета. Тогда разбойницы забрали деньги из кассы. Дело возбудили по части 2 статьи 162 УК – разбой. Обе женщины уже под стражей, обеим грозит до 10 лет.

Оружие, с которым они ворвались в магазин, забрали, еще предстоит выяснить действительно ли это боевой пистолет. Еще одним доказательством в деле стала запись с камеры наблюдения.