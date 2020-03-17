2020-03-17T15:53:24+03:00
Общество

Липчанам обещают, что спрос на продукты в связи с коронавирусом не вызовет дефицит

Горожане начали сметать с прилавков крупы и другие товары длительного хранения
Лия МУРАДЬЯН
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Увеличение проса отмечают многие ритейлерыУвеличение проса отмечают многие ритейлерыФото: Лия МУРАДЬЯН
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На волне коронавируса некоторые жители Липецка, как и в других городах, начали сметать с прилавков не скоропортящиеся продукты и бытовую химию. Люди с переполненными тележками с крупами, макаронами, консервами, солью, бумагой и не только периодически встречаются в крупных магазинах города.

По традиции, уже поползли пугающие народ слухи, что скоро прилавки совсем опустеют, поэтому надо быстрее закупать всего и много. В некоторых магазинах якобы склады уже пустые. Чтобы развеять сомнения, мы направили запросы крупным ритейлерам, которые не могли не заметить возросший спрос на товары.

В пресс-службе АШАН Ритейл Россия «КП-Липецк» подтвердили, что спрос на товары длительного хранения действительно вырос, но магазины справляются с нагрузкой.

– Заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах сети нет и не ожидается, – поясняет «Ашан». – Отгрузки товара происходят в обычном режиме.

Вместе с тем ритейлер просит людей рационально подходить к покупкам и делать слишком больших запасов – продуктов в магазинах достаточно.

Аналогичный ответ пришел от компании «Лента», с чьих гипермаркетов липчане тоже вывозят переполненные макаронами и консервами тележки. Там пояснили, что спрос возрос, но не критически.

– Мы наблюдаем увеличение спроса на товары с длительным сроком хранения, моющие средства, средства гигиены, но значения находятся в пределах нормы, – рассказали в компании. – У нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем их на случай повышенного спроса.

Вместе с тем «Магнит» сообщает, что пришлось увеличить отгрузку в магазины на 20% – это на весь асортимент. И на 30% на отдельные товары: крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, консервы, детское питание, сгущенку, бытовую химию и средства личной гигиены.

За тем, чтобы на полках постоянно были продукты, следят все крупные ритейлеры – дефицита с пустыми полками и отсутствие продуктов не допустят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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