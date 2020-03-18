Сбербанк развивает систему дистанционного обслуживания и расширяет линейку удобных сервисов

- Нам есть чем похвалиться по результатам года, мы отмечаем динамичный рост кредитования физических и юридических лиц. Для физлиц – это рост портфеля ипотеки и хорошие темпы роста потребительского кредитования (превышает российские по Сбербанку). По корпоративному бизнесу Липецкое отделение по итогам 2019 года на втором месте в стране, мы энергично встраиваемся в процесс цифровизации, - отметил в ходе брифинга управляющий Липецкого отделения ПАО Сбербанк Роман Петрухин.

На брифинге журналисты узнали о нововведениях и планах развития Липецкого отделения.

Развивая интернет-банкинг

В отдаленных территориях области активно внедряется сервис по снятию наличных и оплате услуг ЖКХ. Также клиенты банка могут воспользоваться онлайн возможностями, в числе которых оформление инвестиционных и пенсионных продуктов, досрочное погашение кредитов (частичное или полное), страхование, онлайн-вклады и многое другое.

По применению дистанционного обслуживания в каждом офисе банка можно получить консультацию специалиста по банковским услугам.

Расширяя границы безналичного мира

В числе основных задач развития на 2020 год, как было сообщено на брифинге – стимулирование оплаты безналичным путем. Использование безналичных платежей позволит уходить от серых схем и расширять налогооблагаемую базу.

Сегодня в регионе более 15500 терминалов для оплаты товаров и услуг. В 2019 г. для липчан был внедрен новый сервис, позволяющий снять деньги на кассе магазина (от 100 до 5 тыс. руб.) во время безналичной оплаты покупок. А с февраля жители области могут на кассах магазина оплатить и коммуналку. Новый сервис разработан специально для отдаленных районов, где сложно добраться до банкомата. Сегодня такая услуга возможна в 38 точках сельской местности, в этом году их число удвоится. Растет и партнерская база в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» - сегодня в регионе свыше 10 точек, где можно расплатиться бонусами Спасибо.

Доля безналичных платежей за 2019 г. выросла (к 2018 г.) на 2%. При этом более 60% всех платежей клиенты предпочитают делать через удаленные сервисы. В числе лидеров здесь система «Автоплатеж». При ее подключении осуществляется оплата услуг (без комиссии) за ЖКХ, школьное питание, детский сад.

Удобные сервисы – для повседневной жизни

Это, прежде всего, продукты Экосистемы Сбербанка, популярные среди них в сфере

ФИНАНСОВ:

- ДомКлик (клиент, по сути, подает заявку на ипотеку без посещения банка) ;

- СберЛогистика (доставка посылок и грузов для физлиц и компаний);

- Сбер Мобайл (безопасное пользование сотовой связью, предоставляемой Банком с возвратом до 30% бонусами СПАСИБО);

ДОСУГА:

- ОККО – онлайн-кинотеатр с востребованными фильмами;

- Delivery Club – круглосуточная доставка еды без наценок из ресторанов;

ЗДОРОВЬЯ

- DocDoc - онлайн-консультации с опытными врачами – круглосуточно, без очередей в поликлинику;

ШОПИНГА

- Беру - онлайн-маркетплейс (заказ товаров через Интернет).

На подходе биллинговая расчетно-информационная система

Новая система по расчету платы за жилищно-коммунальные услуги будет внедрена в Липецке в ближайшее время и поднимет качество обслуживания населении. Липчанам будут доступны мобильное предложение и личный кабинет. Пользователи БРИС ЖКХ смогут оплачивать услуги коммуналки, вносить показания приборов учета, получать информацию о ранее произведенных платежах. В перспективе станут доступны и другие платежи – взносы на капремонт, теплоснабжение и т.д. И тогда оплата «всей коммуналки» займет считанные секунды.

Повышать финансовую грамотность населения

Эта еще одна важная задача развития банка на 2020 год.

- В регионе мы проводим Дни финансовой грамотности дважды в год – весной для школьников и осенью – для студентов, - пояснил Роман Петрухин. – Основная стратегия здесь – «step by step», рассказать просто и доступно о базовых вещах.

Семинары по повышению финансовой грамотности регулярно проводятся также с пенсионерами и воспитанниками детдомов. А освоить азбучные истины в сфере финансов дошколятам и людям пожилого возраста помогут специальные книги, выпуск которых намечен в текущем году.

Владимир КУЛИК.