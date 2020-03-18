Власти не нашли инвестора, готового вложиться в липецкий трамвай

В эту среду, 18 марта, депутаты горсовета вернулись к вопросу о развитии рельсового электротранспорта в Липецке. Напомним, у мэрии есть 3 варианта, как спасти липецкий трамвай. Первый - восстановить существующую трамвайную систему. То есть сделать капремонт 68,7 км пути, купить 10 новых низкопольных вагонов, восстановить 20 имеющихся вагонов. На это нужно 1, 32 млрд рублей. Без кредитов не обойтись - на 10 лет под 10%. Плюс расходы предприятия, финансирование МУП "Горэлектротранс" - еще 384 млн рублей. В таком случае цена проезда в трамвае составит не меньше 98 рублей.

Второй вариант - создать новую трамвайную систему. Цена вопроса - 28,4 млрд рублей. Городская казна такие расходы пока потянуть не может.

Еще одна идея - привлечь инвестиции, заключив концессионное соглашение. Потенциальный инвестор оценивает весь объем работ в 18,4 млрд рублей - модернизация путей, строительство 27 км новых линий, закупка 150 новых вагонов. От городской администрации потребуется капительный грант в 4,5 млрд рублей на инвестиционной стадии, а также еще 8,6 млрд рублей на операционной стадии. Разумеется, это затратно. Концессионера пока тоже нет.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, представители мэрии рассчитывают на поддержку федерального центра. Теоретически, финансирование можно получить по нацпроекту "Экология" и программе "Чистый воздух".

Парламентарии трезво смотрят на ситуацию: "А если денег не будет? Что будет с трамваями?". Ответ - поддерживать трамвайную систему в состоянии, позволяющем возить пассажиров.

Собственно, итог обсуждения тот же. Власти ищут инвестора, а также пытаются войти в федеральные программы.