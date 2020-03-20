В Липецке улицу Баумана будут реконструировать в 2 этапа

Через несколько недель в Липецке стартует реконструкция улицы Баумана. Дорогу перекроют в ночь с 3 на 4 апреля. Проезд будет закрыт от пересечения с улицей Пожарского до Кочеткова.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сначала рабочие демонтируют опоры освещения, дорожные знаки, светофоры, разберут плитку на пешеходных зонах. Затем на участок выйдут ресурсоснабжающие организации.

Второй этап реконструкции начнется 27 апреля. Рабочие приступят к ремонту участка улицы Баумана от пересечения с улицей Кочеткова до трассы Орел-Тамбов. Как будут ездить автобусы, чиновники сообщат чуть позже. Точно известно одно - от храма до улицы Пожарского будет курсировать автобус.

Решается вопрос, как избежать пробок на близлежащих улицах. Так, планируется отремонтировать дорогу на пересечении улицы Ушинского и переулка Ивана Франко, остановку "Улица Ушинского", добавить больше света на пешеходных переходах, перераспределить транспортные потоки на выезде с улицы Ковалева на Сокольский мост. Окончательные решения по данным вопросам примут на следующей неделе.

Напомним, улицу Баумана от площади Заводская до трассы Орел-Тамбов реконструируют в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность дороги - 1,6 км. Проезжую часть расширят до 4 полос. На это потребуется 195 млн рублей.