2020-03-23T15:47:02+03:00
Общество

В Липецке появилась удобная система расчётов платы за ЖКХ

В «Липецкоблводоканале» при участии Сбербанка завершается внедрение биллинговой расчётно-информационной системы
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В ближайшие недели компания «Расчетные решения» (дочерняя структура ПАО Сбербанк) планирует внедрить в ОГУП «Липецкоблводоканал» новую систему по расчёту платы за жилищно-коммунальные услуги. Она называется биллинговая расчётно-информационная система (БРИС ЖКХ). Сейчас специалисты завершают настройку программных компонентов. Это первая платформа в регионе, которая готова работать с ЕПД и ОПД. А сегодня мы расскажем, о том, что это за система, и какие плюсы она принесёт жителям города и коммунальщикам.

По словам разработчиков программного обеспечения, БРИС ЖКХ поднимет качество обслуживания за счёт современных средств взаимодействия с населением. Жителям города и области будут доступны мобильное приложение и личный кабинет. Причем, мобильное приложение устанавливается на смартфон бесплатно через AppStore или GooglePlay. Через приложение удобно оплачивать услуги ЖКХ, а также вносить показания приборов учёта. Пользователи БРИС ЖКХ могут получить информацию о ранее произведённых платежах в удобной для себя форме. А ещё, в перспективе, в мобильном приложении липчанам могут стать доступны и другие платежи за коммунальные услуги. Например, взносы на капремонт, теплоснабжение и т.д. Если это произойдёт, оплата «коммуналки» будет занимать считанные секунды – несколько платёжных документов будут соединены в один.

В то же время коммунальщикам платформа БРИС ЖКХ позволяет повысить производительность и качество предоставляемых услуг.

- Новая система позволяет поставщикам услуг существенно сэкономить на внутренней IT-инфраструктуре и программистах за счёт использования так называемых облачных технологий (SaaS технологии), - рассказал заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко.

Что касается скорости расчётов, то она действительно впечатляет. Например, время формирования платежных документов по 100 тысячам лицевых счетов занимает всего 5 – 10 минут. Кроме того, платформа БРИС ЖКХ прекрасно интегрируется с ГИС ЖКХ.

Биллинговой расчётно-информационная система, по мнению экспертов, отличается отменной стабильностью даже при росте объёма данных. Это особенно важно при расширении зоны обслуживания.

СПРАВКА:

БРИС ЖКХ кроме Липецкой области работает ещё в 13 регионах РФ. Производится расчёт платы за жилищно-коммунальные услуги по более чем 3 млн. лицевых счетов в Тульской, Тюменской, Тамбовской, Орловской, Иркутской, Новосибирской, Новгородской и Магаданской областях, а также в республике Татарстан, ХМАО-Югра, республике Марий-Эл, Кабардино-Балкарской республике и Краснодарском крае.

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