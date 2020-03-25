В Липецке в театре Толстого поставят пьесу легендарного летчика Михаила Водопьянова

На этой неделе творческих липчан ждет сразу несколько праздничных событий. В эту среду, 25 марта, в России отмечается День работника культуры. Несколько дней спустя, 27 марта, - День театра. Напомним, что в Липецкой области введено ограничение на массовые мероприятия из-за коронавируса. Но театральная жизнь в регионе не замерла. А, наоборот, подстроилась под обстоятельства. Так, Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Г. Толстого показал постановки в режиме онлайн трансляций - "Отель двух миров", "Дядя Ваня", "Она" и "Полковник-птица". Спектакли посмотрели около 10 тыс. человек.

ПЕРВЫЙ МЮЗИКЛ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Разумеется, трансляция постановок онлайн - не единственное, чем может удивить театр. В конце прошлого года состоялась премьера первого мюзикла "Призрак замка Кентервиль". И хотя театр академический и основу репертуара составляет русская и зарубежная классика, здесь есть место экспериментам!

- На протяжении 4 лет музыкальный театр Республики Крым привозил к нам мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы, - рассказала директор театра Толстого Татьяна Горелова. - Видя, с каким нетерпением липецкий зритель ждет приезда наших коллег, мы поняли, что нужно самим заполнить эту нишу. Получился очень хороший, востребованный спектакль. Билеты раскупаются мгновенно.

Спектакль "Призрак замка Кентервиль"Фото: Предоставлено "КП"

ДЕТЯМ В ТЕАТРЕ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Многие мероприятия театра направлены на детскую аудиторию. Для ребят проводят мастер-классы, квесты, экскурсии, а также показывают отрывки из спектаклей, которые еще не видел зритель. Есть постановки, предназначенные для малышей раннего возраста - "беби плюс", то есть от года.

- К нам даже приходят с детками, которые и ходить толком не умеют, - делится директор театра. - То, что происходит на сцене, приковывает внимание даже самых маленьких. Конечно, все дети разные. Есть активные и подвижные, которые не могут усидеть на месте. Поэтому для малышей создается совсем другая подача. Для них это спектакль-игра. Яркие декорации. Соответствующая музыка - не громкая, не агрессивная. Такая, которая благоприятно влияет на внутреннее содержание детей.

Цель всего этого - вовлечь юных липчан в театральную жизнь. Ведь именно с детства в человеке закладывается любовь к театру. Кого-то на спектакль привели родители. Другой открыл для себя этот удивительный мир в школьные годы. Собственно, даже не важно когда это случилось. Главное итог - зрительный зал, сцена, великолепная игра актеров и неподдельные эмоции. А еще - желание приходить сюда вновь и вновь.

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ

Липецкий театр драмы участвует в федеральной программе "Большие гастроли". На протяжении 5 лет в областной центр приезжают федеральные и региональные театры. А липецкие артисты знакомятся со зрителями других городов.

- Когда приезжает Малый театр, МХАТ им. М.Горького или другие известные театры - это настоящий театральный праздник для наших зрителей, - уверяет Татьяна. - Они приезжают со своими декорациями, костюмами, полным актерским составом. В этом году мы тоже подали заявку на участие в программе. В апреле к нам приедет Тверской театр, а мы будем играть у них. В начале лета состоятся обменные гастроли с Крымским музыкальным театром. Такая практика помогает разнообразить репертуар и привлечь нового зрителя.

Липчане стали чаще ходить в театрФото: Предоставлено "КП"

100-ЛЕТИЕ ТЕАТРА

В 2021 году театру драмы им. Л.Н. Толстого в Липецке исполняется 100 лет. К этому событию тщательно готовятся. В том числе, ведется работа с архивными организациями и музеями.

- Изучая историю театра, мы наткнулись на интересный факт, - делится Татьяна Горелова. - Летчики Михаил Водопьянов и Сергей Литаврин, в чью честь названы улицы в Липецке, непосредственно связаны с нашим театром. Михаил Водопьянов писал пьесы, которые ставились на сцене театра. Сергей Литаврин - актер вспомогательной труппы нашего театра. Мы поставим пьесу Водопьянова "Полк ДД" в октябре этого года рамках проекта "Вы в небо ушли". Участвовать в спектакле пригласим иностранных студентов. А с драматургами из Германии, Армении, Молдавии обсудим постановку.

К юбилею театра планируют премьеру спектакля, который поставит известный московский режиссер. В нем будут задействованы не только липецкая труппа, но и два немецких русскоговорящих актера.

Можно смело сказать, что театральная жизнь в Липецке из года в год активно развивается. Со стороны театра ведется работа по привлечению зрителя. Липчане же хотят качественной пищи для ума. Ищут места, где отдохнуть душой. Так и получается, что эти две прямые пересекаются, образуя единство, где все взаимосвязано. Где актеры заряжают энергией целый зал, а зрители дарят свои эмоции. Кстати, за последние годы в театре Толстого отмечают рост театралов. По сравнению с 2015 годом, в театр стало приходить на 7-8 тыс. липчан больше.