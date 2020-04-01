2020-04-01T14:18:23+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: мужчины жарят мясо на балконе, а девушки пытаются сесть на шпагат

Как изменилась жизнь липчан во время карантина [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Как изменилась жизнь липчан во время карантинаКак изменилась жизнь липчан во время карантинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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С 30 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Людям разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости. Для кого-то карантин - наказание, а для кого-то время найти в себе новые таланты. Повара начинают заниматься спортом, спортсмены устраивают пикники на балконе, а актрисы учатся играть на гитаре и готовить холодный кофе.

Липчанка Анастасия Шинкаренко решила на карантине заняться рисованием. Девушка признается, что не знает откуда берутся идеи. Обычно они приходят спонтанно. С реализацией некоторых ей помогает мама. В последнее время липчанка увлечена созданием портретов известного российского актера Антона Лапенко. Но ей этого оказалось мало: Анастасия решила поэкспериментировать со своим лицом. Она сделала пародию на популярную рекламу конфет и выложила ее в свои соц.сети.

-На самом деле, мне не привыкать сидеть дома, ведь я домосед,- рассказывает "КП" Анастасия. Из-за карантина появилось много свободного времени для создания фото.

Анастасия решила заняться рисованием Фото: Предоставлено "КП"

Анастасия решила заняться рисованиемФото: Предоставлено "КП"

Студентка ЛГПУ и участница молодежного театра "АРТ" Александра Пузь, рассказала "КП", что ей очень не хватает сцены. Но девушка не расстраивается и учится чему-то новому. Например, пытается сесть на шпагат, играет на скрипке и гитаре, рисует и много читает. А еще, на карантине Александра узнала интересный рецепт приготовления кофе:

-Берете несколько чайных ложек растворимого кофе, берете столько же сахара. Затем добавляете пару ложек горячей воды и начинаете это взбивать. Ждете когда все это превратится в пену и выкладываете ее в кружку с молоком. Получается крепкий, сладкий, холодный но главное вкусный кофе,- делится рецептом липчанка.

Александра экспериментирует на кухне и играет на музыкальных инструментах

Александра экспериментирует на кухне и играет на музыкальных инструментах

А вот повар Евгений Исковских начал играть на синтезаторе, заниматься спортом дома и даже писать стихи. В последние дни он выкладывает много фото и видео со своих тренеров в соц.сети. По словам Евгения, так он хочет поддержать спортсменов, которые, как и он не смогли попасть на соревнования. Молодой человек призывает на карантине развиваться не только физически, но и духовно.

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Во время самоизоляции липецкий повар делится видео тренировок
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Тем временем другой любитель спорта из Липецка наоборот превратился в повара. Мужчина с ником "Папа шу" решил организовать пикник прямо на балконе. А пока готовится аппетитное мясо, можно и с собакой погулять не отходя от плиты. А как проводите карантин вы?

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Липчане в период самоизоляции
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ИСТОЧНИК KP.RU

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