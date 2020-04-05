2020-04-04T21:07:06+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, последние новости на 5 апреля 2020: липчанам не будут отключать свет и воду за долги

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 5 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Во время пандемии коронавируса липчанам не будут отключат свет и воду за долгиВо время пандемии коронавируса липчанам не будут отключат свет и воду за долгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 апреля 2020 - в период пандемии COVID-19 жителей региона освобождают от начисления пеней и штрафов за просрочку коммунальных платежей. Такое решение принял губернатор Игорь Артамонов совместно с ресурсоснабжающими организациями. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, пени для населения и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность, пока начислять не будут. Кроме того, до 10 мая липчанам не отключат ресурсы за неуплату. Это касается и тех, кто уже получил уведомления об отключении. Но оплатить коммунальные услуги все-таки придется. Напомним, что в период режима всеобщей самоизоляции оплатить коммуналку можно онлайн. Передать показания счетчиков - по телефону.

Аналогичное решение прияли в областном ФКР - начисление пени по оплате взносов приостанавливается с апреля. Это касается всех липчан. Кстати, липчане могут оплатить задолженность по капремонту в течение года - фонд предоставит жителям беспроцентную рассрочку. Пени начисляться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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