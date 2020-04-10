Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит

500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Финансирование будет распределено на основе масштаба присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае. По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства и т.д.)

В рамках этой инициативы Группа НЛМК уже осуществила закупку медицинского оборудования по запросу Липецкой области, в т.ч. 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тыс. противоэпидемических костюмов, концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое оборудование.

В ряде регионов присутствия компания переоборудовала свои профилактории под изоляторы временного размещения.

Помимо помощи регионам присутствия, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий по социальной поддержке сотрудников и предотвращению распространения инфекции на предприятиях, в т.ч.:

домашний режим с сохранением полного заработка всем сотрудникам российских предприятий Группы старше 60 лет (около 2 000 чел.);

оплата больничных по причине респираторных заболеваний и карантина на уровне полного заработка (дополнительно 25% к обычному уровню);

перевод сотрудников на удаленную работу в подразделениях, где концентрация людей на рабочих местах усложняет обеспечение безопасной дистанции (примерно 2 500 чел.);

применение всеми сотрудниками дополнительных средств индивидуальной защиты, регулярный температурный контроль, усиленная санитарная обработка и дезинфекция помещений и транспорта.

Общие затраты на эти и другие мероприятия по сдерживанию коронавирусной инфекции на площадках Группы НЛМК в России в течение марта и начала апреля превысили 600 млн. руб.

Таким образом, на сегодняшний день суммарные расходы на поддержку сотрудников, мероприятия по минимизации рисков распространения инфекции, а также финансирование помощи российским регионам присутствия, выделенное компанией и ее социальными партнерами, превысили 1 млрд. руб.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.