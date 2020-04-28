Коронавирус в Липецке, последние новости на 28 апреля 2020: за халатность с больными COVID-19 уволили 3 медиков

Последние новости о короновирусе в Липецке на 28 апреля 2020 года - в регионе уволили медиков, которые не соблюдали противоэпидемические правила при работе с пациентами с COVID-19. Речь идет о сотрудниках Липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больницы и Долгоруковской районной больницы.

- По случаю каждого заноса инфекции проведены служебные расследования, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, уволены заместитель главврача по медицинской части и старшая медсестра больницы №4 "Липецк-Мед" на ЛТЗ. Своего места лишился заместитель главврача по эпидемиологическим вопросам областной клинической больницы. В больнице в Долгоруково продолжается эпидемиологическое расследование. Его проводит Роспотребнадзор. Окончательное решение в отношении сотрудника примут после окончания проверки.

Кстати, чтобы избежать распространения коронавируса в этих медучреждениях приняли противоэпидемические меры. В областной больнице закрыли пульмонологическое и кардиологическое отделения. В больнице на ЛТЗ тоже на время закрыли пульмонологию.