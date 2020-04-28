НЛМК проводит дистанционный кейс-чемпионат среди студентов

Несмотря на ограничения из-за пандемии НЛМК не отказался от проведения второго студенческого чемпионата «РазРеши-2020». В режиме онлайн студенты Липецкого государственного технического университета посоревнуются в решении инженерных кейсов. Главная цель турнира – выявить талантливую молодежь, укрепить «связующий мостик» между студентами ЛГТУ и специалистами НЛМК для расширения деловых контактов.

В этом году состязаются между собой 12 команд ЛГТУ, в которых собраны (по 3-5 человек) студенты разных факультетов. За каждой из команд-участниц закреплен тренер-наставник из числа специалистов комбината, который консультирует ребят и помогает им в нахождении нужной информации. Главная задача каждой команды – подготовить просчитанный проект (фактически бизнес-план) по организации переработки продукции НЛМК на территории Липецкого региона. В идеале такой проект может быть реализован на практике.

Оценивать решения участников чемпионата будет компетентное жюри, в составе которого специалисты – эксперты Новолипецкого комбината и преподаватели техуниверситета. Победителей и призеров чемпионата ждут дипломы и памятные призы, а также сертификаты на дальнейшее обучение. Кроме того, две лучшие команды турнира получат путевки на участие в полуфинале международного турнира «Metal Cup», который стартует в мае и также будет проведен в режиме онлайн.

НЛМК уже второй год сотрудничает с Ассоциацией «Молодые металлурги», организаторами международного кейс-чемпионата «Metal Cup».

В минувшем году липецкая команда-победительница «РазРеши» участвовала в финале всероссийского этапа «Metal Cup» и чуть-чуть не дотянула до призового места. Но в индивидуальном зачете липчане показали класс – трое из них вошли в состав сборной страны на международном этапе в Красноярске. Причем студент ЛГТУ Дмитрий Грачев, работающий резчиком холодного металла в цехе трансформаторной стали НЛМК, стал капитаном сборной России.

Формат кейс-чемпионатов используется НЛМК для повышения профессиональных знаний будущих работников компании на протяжении нескольких лет. Новолипецкий комбинат за это время трижды выступал партнером студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Металлургия».

Финальная защита проектов «РазРеши» состоится сегодня, 28 апреля. Трансляция мероприятия будет доступна всем желающим с 10 до 16-30 по ссылке.

Владимир КУЛИК.