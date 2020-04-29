«РазРЕШИ» - старт в будущее для липецких студентов

Ограничения из-за пандемии коронавируса не стали препятствием для НЛМК в реализации задуманных проектов – изменился лишь их формат. Проведенный компанией кейс-чемпионат «РазРЕШИ» по решению инженерных кейсов среди студентов Липецкого государственного технического университета прошел дистанционно. Это уже второй студенческий турнир, цель которого – раскрыть таланты и потенциал студентов и аспирантов ЛГТУ, повысить уровень профессиональных знаний будущих работников компании.

Используя кейс-технологии

Вопросы конкурентоспособности, диверсификации производства - постоянная головная боль для всех участников рынка. И в их решении помогает «свежий взгляд», нестандартный подход молодых дарований из числа студенческой молодежи. Именно кейс-метод стал одной из эффективных технологий обучения, активно используемых НЛМК. Ведь решить кейс – значит проанализировать предложенную ситуацию и прийти к оптимальному результату. В числе преимуществ кейс-метода – практическая направленность, интерактивный формат (участники погружаются в проблему с головой), получение навыков, необходимых в реальном рабочем процессе.

Главной темой нынешнего, второго студенческого чемпионата «РазРеши-2020», стала разработка каждой из команд-участниц своего проекта по организации переработки продукции НЛМК на территории Липецкой области. Проекты участников оценивала экспертная комиссия из представителей комбината и преподавателей ЛГТУ.

Спецноминацию от жюри кейс-чемпионата получила команда "VVS".

В командах и первокурсники, и аспиранты

Всего в финале турнира участвовали 12 команд ЛГТУ – по 3-5 человек в каждой. Состав участников оказался самый разнородный – студенты, как первых, так и старших курсов, аспиранты, заочники. В их числе будущие металлурги и энергетики, экономисты и программисты, причем некоторые из студентов уже работают на комбинате. Такой симбиоз оказался не случаен - это помогло более широкому видению и комплексному подходу в решении поставленной задачи. За каждой из команд был закреплен тренер-наставник из числа специалистов НЛМК, который консультировал ребят, помогая найти необходимую информацию. В нынешнем году наставниками команд стали 13 специалистов различных структурных подразделений НЛМК.

Дороги из чугуна и стальные ванны

На подготовку проектов командам была дана всего неделя. За этот короткий срок надо было сформулировать проектное предложение, составить график реализации проекта, обосновать экономическую целесообразность и основные технические логистические решения. А далее – 7-минутная презентация своего «детища» и ответы на каверзные вопросы экспертов – для этого также был отведен жесткий семиминутный срок.

Старт дала команда студентов и аспирантов ЛГТУ «Smart Steel». В своем проекте ребята предложили модернизировать производство горячего проката. По их мнению, установка линий очистки и консервации позволит расширить линейку выпускаемой продукции.

В своих проектах участники делали упор на диверсификацию и расширение ассортимента продукции комбината. На суд экспертов были представлены проекты по производству дорожного ограждения и строительного швеллера, инновации в производстве ферросилиция и выпуска стальной фольги и т.д. Были команды, которые умудрились презентовать за 7 минут два (даже 3) проекта. Попадались и весьма неожиданные, необычные инженерные кейсы. Так, команда «Metalteam» представила проект по выпуску стальных ванн, а «Инженеры» выдали «на гора» проект строительства автодорог …из чугуна. Поверх чугунных плит, согласно проекта, будет наноситься небольшой слой асфальта, и, по мнению ребят, такие дороги будут не дороже нынешних, надежны и долговечны.

«Есть слона по кусочку»

Судя по реакции и замечаниям экспертов (финал транслировался в You Tube), ознакомившихся с полутора десятком проектов, спектр их эмоций был широк – удивление, одобрение, восторг, недоумение…Были и лестные отзывы, и «ложки дегтя». Кто-то из команд пытался «есть слона по кусочку», слишком углубляясь в детали, другие же презентовали проект «с чувством, с толком, с расстановкой», одни дружно выступали командой, у некоторых «брал огонь на себя» лишь капитан. Но захватывающе интересно, увлекательно и познавательно было всем – и самим ребятам, и экспертам. По их мнению, финал удался, показал возросший уровень и качество проектов, креативность мышления.

Говорят члены экспертной комиссии:

Екатерина Маркова:

- Увидела проработанные замечательные презентации, многие технические задачи для меня открылись впервые. Здорово, когда есть лидер, но еще лучше, когда видна работа всей команды.

Александр Галкин:

- Был очень интересный кейс. Понравился проект по переработке конвертерного газа, выделению цинка. Все здорово.

Сергей Третьяков:

- Очень понравился новый формат. Крайне важно «подать себя», «продать» свои идеи. Был приятно удивлен теми компетенциями, которые есть у ребят.

Главное, что на турнире не было «проигравших», ведь даже те, кто не стал призерами, оказались самыми мотивированными на будущие победы.

А лучшими среди участников стали команды «Modern Metals» (3-е место), «Inside» (2-е место) и «Banana Energy», занявшая 1-е место. Команда-победитель со столь необычным названием в своем проекте представила вариант переработки конвертерного газа. Как считают ребята, это позволяет решить проблематику загрязнения среды и получить за 3 года несколько сот тысяч тонн полезного топлива (керосина и дизтоплива). По мнению экспертов, их проект может даже составить конкуренцию (при углубленном рассмотрении) строящейся ТЭЦ на конвертерном газе.

«Мечтаю работать в команде НЛМК»

Своими обуревающими после финала эмоциями поделились и победители.

Андрей Гладышев, студент ЛГТУ, капитан «Banana Energy»:

- Хотелось создать что-то новое и полезное, отойти от стандартных решений. Когда ты веришь в нужность тех или иных вещей (новая продукция из отходов производства или чистая окружающая среда), то работа начинает доставлять кайф. Я хочу связать свою судьбу со всем нужным, творческим, прорывным. Если потребуется решать значимые проблемы в новом ключе и с нужной мотивацией, то почему бы и не связать свою судьбу с НЛМК.

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Кристина Игнатенко, энергетик команды «VVS», получившей спецноминацию от жюри конкурса:

- На чемпионат попала, скорее, по доброй случайности. Не ожидала, что всего за неделю сможем ознакомиться с технологией прокатки металла и предложить «самое реальное решение кейса». Получила огромное удовольствие от нашей командной работы. Хотелось, чтобы на будущей работе приходилось решать производственные задачи в таком же формате сплоченной команды. Именно такого ожидаю от работы на Новолипецком комбинате, с которым хочу связать свою судьбу.

Победители и призеры чемпионата получили дипломы и памятные призы, а также сертификаты на обучение. Две лучшие команды чемпионата получат путевки на участие в полуфинале международного турнира «Metal Cup», который стартует в мае и также будет проводиться в дистанционном режиме. В минувшем году липчане дошли до финала всероссийского этапа «Metal Cup», трое студентов ЛГТУ даже вошли в состав сборной страны на международном этапе в Красноярске.

Формат кейс-чемпионатов используется НЛМК на протяжении нескольких лет. За это время предприятие трижды выступало партнером студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Металлургия». В 2018 году команда молодых сотрудников НЛМК победила в отборочном этапе «Лиги молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in.

Владимир КУЛИК. Фото: Андрей ГЛАДЫШЕВ и Кристина ИГНАТЕНКО.