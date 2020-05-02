Коронавирус в Липецке, последние новости на 2 мая 2020 года: 656 человек оштрафовали за прогулки

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 2 мая 2020 года - в апреле этого года суды Липецкой области рассмотрели 1 124 дела об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространения коронавируса. По данным пресс-службы Липецкого облсуда, поступило еще 329 дел. Они ожидают своего рассмотрения. При этом 21 протокол возвращен полиции.

Большинство поступивших материалов оказались по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации". Их 95%. Это липчане, нарушившие режим самоизоляции. Гуляющие на детских площадках, в парках - то есть в запрещенных местах.

Из них 656 человек оштрафовали на сумму от 1 до 5 тыс. рублей. Напомним, что согласно статье, штраф от 1 до 30 тыс. рублей. Остальные 449 отделалсь предупреждением. Назначая наказание, суд учитывает данные о человеке, возраст и материальное положение, а также отягчающие и смягчающие обстоятельства.

Ст.6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" нарушили 3 человек. Это жители Липецка, Усманского и Становлянского районов, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Им выдали предписания не выходить из дома, но они проигнорировали их. В итоге, заплатили от 7,7 до 15 тыс. рублей штрафа.

За минувшую неделю дела в отношении предпринимателей не рассматривались. За фейки об инфекции никто из липчан не привлекался. Большинство дел, связанных с коронавирусом, рассмотрели в судах Ельца и Липецка. Меньше всего протоколов поступило в суды Данковского, Усманского, Елецкого районов.