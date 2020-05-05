Коронавирус в Липецке, последние новости на 5 мая 2020 года: Как отпразднуют День Победы на самоизоляции

Из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу и всеобщей самоизоляции День Победы в Липецке будут праздновать иначе. Впервые праздник пройдет без массовых мероприятий – митинга, парада и шествия «Бессмертного полка» не будет. Все это организуют позже, когда изменится ситуация с вирусом.

Привычные липчанам праздничные мероприятия будут проходить онлайн. В 9 мая в 9.00 начнется онлайн шествие «Бессмертного полка». Виртуальное шествие покажут в виде имен с портретами победителей в алфавитном порядке.

Кроме этого в Липецке пройдет акция «Песни Победы». Их будут транслировать в разных районах города через системы оповещения и с автомобилей с громкоговорителями. Также в этом году родственникам ветеранов вручат Знамена Победы, которые можно будет повесить на окнах. Так липчане узнают, где живут ветераны и смогут поздравить их песнями или аплодисментами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего раздадут 248 Знамен.

Если ситуация с вирусом будет относительно спокойной, то участников войны поздравят волонтеры и артисты, которые исполнят военные песни прямо под окнами ветеранов, прочитают стихи или сыграют отрывки из театральных постановок.

В 19.00 в Липецке, одновременно со всей страной, пройдет минута молчания. После чего все жители города смогут выйти на балконы или подойти к окнам с портретами родственников–ветеранов и хором исполнить «День Победы».

Большого фейерверка в честь 9 мая в этом году из-за коронавируса в Липецке тоже не будет. Вместо него запустят 75 небольших салютов во дворах в разных районах. Фейерверки по круглой дате со Дня Победы должны запустить прошедшие обучение волонтеры ровно в 22.00.