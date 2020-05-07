Участница войны из Липецка ищет подруг, которые помогли ей выжить в плену в Германии

В Управлении ФСБ по Липецкой области рассказали о женщине, которая побывала в плену во рвемя Великой Отечественной войны. Истории людей, которые выстояли в страшный для всего человечества период и не потеряли силу духа, необходимо знать. Каждую из них сотрудники ведомства переживали вместе с теми, кто обращался за помощью в поиске родных, кто добивался исторической справедливости.

– Работа в архиве не может оставить равнодушными к тем, кто воевал, тем, кто был в плену, тем, кто выжил, тем, чьи жизни сломались, разбились, закончились, – рассказывают в УФСБ области. – И как же много среди них детей.

13 июля 1942 года война пришла в родной город 14-летней Вали Евсеевой, и жизнь девушки, как и миллионов советских граждан, превратилась в кошмар. 20 сентября семья Вали лишилась отца. Строителя городской Стройконторе города Миллерово Ростовской области, как и сотни его коллег, арестовали после обыска в доме, где немцы нашли шинель и красный флаг. Уже на следующее утро Валя увидела имя папы самым последним в расстрельном списке, который немецкие войска расклеивали по городу. На этом ужасы девочки не закончились.

17 ноября 1942 года Валю насильно угнали на территорию Германии, где требовалась рабочая сила. Трудиться пришлось в лагере для военнопленных в городе Билефельд на велосипедной фабрике. Там девушка в адских условиях занималась лакировкой рам. Пока город не взяли союзные англо-американские войска 4 апреля 1945 года.

Нечеловеческие условия в плену и адский труд не прошли бесследно для юной девушки и в ноябре 1945 года 17-летняя Валя на два месяца попала в лазарет. Она нашла свою семью только спустя время в Ельце.

Окончательно не сломаться и сохранить жажду к жизни все три года в плену Вале помогало ощущение дружеского плеча таких же девочек, девушек и женщин угнанных в плен. Валентина Евсеева обратилась в УФСБ по Липецкой области с просьбой найти этих женщин.

– Убедительно прошу вас, помогите найти «девочек», теперь уже женщин-старушек, – написала Валентина и рассказала автобиографию. – Отчества их не знала, но мы с одного города, жили и работали в Германии с ноября 1942 года.

Именно это письмо и данные о военнопленных решили рассекретить в управлении накануне 75-летнего юбилея Победы.

– Валентина ищет тех женщин более 50 лет, сейчас она с семьей живет на территории Украины, из-за чего нет возможности с ней связаться и выяснить, удалось ли кого-то найти и как сложилась ее судьба, – с сожалением сообщили в УФСБ по Липецкой области. – К сожалению, имея возможность искать и помнить, мы зачастую пренебрегаем ей, не понимая, что равнодушие к маленьким трагедиям влечет за собой трагедию большую - оторванность от собственной истории и прошлого, без которого, как известно, нет будущего.