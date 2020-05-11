Коронавирус в Липецке, последние новости на 11 мая 2020: больше восьмисот зараженных, почти двести выздоровевших
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 11 мая 2020 года
фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже 849 случаев коронавируса зафиксировали в Липецкой области. Накануне оперштаб сообщил о 48 новых случаях: 29 - в Липецке, по три человека - в Ельце, Грязинском и Липецком районах, пятеро - в Долгоруковском районе, двое - в Лев-Толстовском, по одному - в Задонском, Тербунском и Усманском районах.
190 человек уже переболели и выздоровели, трое умерли, 656 - продолжают лечение. Еще 367 пациентов находятся в больнице с подозрением на инфекцию. В обсерваторе Данкова -10 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1 351 липчанина.
ИСТОЧНИК KP.RU