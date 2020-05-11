Коронавирус в Липецке, последние новости на 11 мая 2020: больше восьмисот зараженных, почти двести выздоровевших

Уже 849 случаев коронавируса зафиксировали в Липецкой области. Накануне оперштаб сообщил о 48 новых случаях: 29 - в Липецке, по три человека - в Ельце, Грязинском и Липецком районах, пятеро - в Долгоруковском районе, двое - в Лев-Толстовском, по одному - в Задонском, Тербунском и Усманском районах.

190 человек уже переболели и выздоровели, трое умерли, 656 - продолжают лечение. Еще 367 пациентов находятся в больнице с подозрением на инфекцию. В обсерваторе Данкова -10 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1 351 липчанина.