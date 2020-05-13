Аппараты ИВЛ и средства защиты – НЛМК безвозмездно помогает липецким больницам

1000 комплектов защитных костюмов в областную станцию скорой медицинской помощи, 500 комплектов – в липецкую областную клиническую больницу, 1000 комплектов из нетканых материалов – для липецкой горбольницы «Липецк-Мед», еще 1000 комплектов для липецкой областной психоневрологической больницы и 1000 комплектов – для Грязинской ЦРБ.

И это только маршрут одного дня. Несмотря на майский выходной и дождливую погоду представители благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» доставили медикам очень нужные им защитные костюмы.

- Эти средства защиты сейчас очень необходимы персоналу для безопасной работы. Помощь от комбината поступает уже не впервые, мы за это очень благодарны. Полученные сегодня тысяча комплектов одноразовых защитных костюмов - это примерно месячная норма, - прокомментировал замглавврача липецкой областной станции скорой медицинской помощи Виктор Коровкин.

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Поддержка больницам

Новолипецкий металлургический комбинат помогал медикам региона и раньше. В рамках программы «Здоровье» оказывалась точечная поддержка медучреждениям. В связи с пандемией коронавируса масштаб помощи возрос, НЛМК наладил тесное взаимодействие с областным управлением здравоохранения. Ни одна просьба, заявка от медиков области не осталась без ответа, они были все удовлетворены.

Уже в марте-апреле НЛМК безвозмездно поставил медорганизациям Липецкой области более 100 тыс. масок и респираторов, 4200 противоэпидемических костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, 600 кислородных масок и 500 защитных очков. Были также поставлены 16 концентраторов кислорода, комплект оборудования для ПЦР-лаборатории. А свои корпоративные профилактории НЛМК подготовил для возможного использования в качестве изоляторов временного размещения заболевших с легкими симптомами. Фонд «Милосердие» также организовал бесплатную доставку горячих обедов в ланч-боксах медперсоналу Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Также в апреле НЛМК оснастил лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3500 противоэпидемическими костюмами, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами.

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В начале мая НЛМК и социальный партнер комбината благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в липецкие больницы еще 20 мобильных и 3 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких.

…и ветеранам

В рамках большой акции «Мы рядом» фонд «Милосердие» помогает не только больницам области, но и ветеранам.

- Мы обеспечивали продуктовыми наборами бывших работников, одиноких пенсионеров комбината, находящихся на самоизоляции. Сейчас распространили акцию на всех работников, состоящих на учете в Совете ветеранов НЛМК. Помощь Фонда поможет таким людям справиться с трудностями периода самоизоляции, - поясняет директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. – Закупили достаточное количество продуктовых наборов, собираем заявки и ежедневно развозим продукты по адресам. Только в первый день после объявления начала акции к нам поступило свыше 500 заявок. Минимум до конца мая мы продолжим развозить продуктовые наборы ветеранам.

Благотворительность на миллиарды

Основанный в 1999 году НЛМК благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» стал крупнейшим в Липецкой области. Он поддерживает волонтёрское движение, помогает в организации значимых мероприятий в сфере науки, образования, культуры и спорта. Ежегодно помощь Фонда получает более 30 тысяч человек. В 2012 году "Милосердие" вошло во Всероссийский реестр социально ответственных мероприятий и организаций. Фонд неоднократно удостаивался премии «Меценат года», учрежденной Липецкой торгово-промышленной палатой, дважды награжден «Золотым знаком за заслуги перед Липецком».

Для поддержки регионов присутствия компании в условиях пандемии фонд «Милосердие» выделит 500 млн рублей. Деньги пойдут на закупку наиболее востребованного медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Помимо помощи регионам присутствия НЛМК реализует комплекс мероприятий по соцподдержке сотрудников. В их числе – домашний режим с сохранением полного заработка всем сотрудникам старше 60 лет (около 2 тыс. человек), оплата больничных по причине карантина на уровне полного заработка, перевод работы «на удаленку» в ряде подразделений (почти 2500 человек).

Общие затраты по сдерживанию коронавирусной инфекции на площадках Группы НЛМК в России в течение марта и начала апреля превысили 600 млн рублей.

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- В это непростое время каждый на своем участке работы должен вносить свою лепту в противодействие пандемии. Будь-то помощь медикам или просто четкое соблюдение гражданами режима самоизоляции, - подчеркнула директор фонда «Милосердие» Евгения Донских. – На днях будем передавать бронхоскопы в различные медорганизации региона, продолжим снабжать больницы средствами защиты и необходимым медоборудованием. Мы закупаем его у разных поставщиков и оперативно доставляем в медицинские организации.

Не считая нынешней масштабной акции, с момента своего основания фонд «Милосердие» НЛМК оказал благотворительную помощь по всем направлениям на сумму 5 млрд рублей.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.